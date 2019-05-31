KGK: Yaygın gazeteler ve Anadolu basını bitme noktasına gelecek

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, "Önceki gün taslağı açıklanan 'Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yar alan icra ilanları ile ilgili maddenin yasalaşması, yaygın gazeteler ile Anadolu basınını tümden bitme noktasına getirecektir" dedi.

KGK Kurucu Genel Başkanı Dim, hükümetin gündeminde olan ve TBMM'ye getirilmesi beklenen 'Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki icra ilanlarıyla ilgili maddenin, yazılı basını bitireceğini savundu. Dim, "Uzun süredir döviz artışı ile kağıt maliyeti başta olmak üzere sektörel olarak ciddi sıkıntılar yaşayan yaygın ve yerel gazeteler bu maddenin yasalaşması halinde tamamen kapanma noktasına gelecektir" dedi. Yazılı medyada son yıllardaki en sıkıntılı dönemin yaşadığını belirten Dim, şunları kaydetti:

"Bugün TÜİK verilerine göre gazeteciler arasındaki işsizlik oranı yüzde 30’un üzerine çıkmış durumda. Gazeteler ayakta durmak için maliyet azaltmak adına eleman çıkartıyorlar. Kağıt ve ithalata bağlı diğer girdi maliyetlerinin döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle sürekli artmasından dolayı en çok da Anadolu basını tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Bu sıkıntılı süreç, önceki gün taslağı açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yar alan icra ilanları ile ilgili maddenin yasalaşması halinde yaygın gazeteler ile Anadolu basınını tümden bitme noktasına getirecektir. Yazılı medya 30 yılı aşan meslek hayatımda gördüğüm kadarı ile en sıkıntılı günlerini yaşıyor. Son bir yılda 2 bine yakın meslektaşımız işsiz kaldı. Ciddi oranda sayfa sayılarını ve tirajlarını düşürdüler. Anadolu’da son bir yılda yüzlerce gazete kapandı. Yine bugün yayın hayatını zorlukla sürdüren gazetelerimizin ve diğer medya kuruluşlarının önemli bir bölümü de vergi ve SGK ödemeleri de dahil adeta borç batağındadır. Devlet kayıtlarına bakılırsa bunlar rahatlıkla görülebilir."

'YAZILI BASININ GELECEĞİ İÇİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Son 1 yılda, kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım oranındaki düşüşe bağlı olarak resmi ilanlarda da ciddi oranda azalma olduğunun gözlendiğini kaydeden Başkan Dim, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Son olarak dün açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan icra ilanları ile ilgili bir madde eğer yasalaşırsa ülkemizde yayın yapan gazetelerin yarısından çoğu kesinlikle kapanır. Bugün yayınlanan resmi ilanların yüzde 50'den fazlasını icra ilanları oluşturuyor. Bu ilanların ağırlıklı bölümü yaygın medyada yayınlanıyor. Yaygın veya yerel fark etmez, eğer reform taslağında yer aldığı gibi icra ilanlarının gazetelerde değil de elektronik ortamda yayınlanması gibi bir husus TBMM'den geçerse gazetelerin birer birer kapılarına kilit vurduğunu herkes görür. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni hazırlayan başta Adalet Bakanı Abdulhamit Gül olmak üzere TBMM gündemine gelip yasalaşmadan önce milletvekillerimizin de özellikle yazılı basının geleceği adına mutlaka bu hususu bir daha gözden geçirmelerini arzu ediyoruz. Bayramdan sonra konunun önemini, hazırlayacağımız bir dosya ile başta sayın bakan olmak üzere partilerimizin grup başkan vekillerine de ileteceğiz. Özgür ve güçlü basın bir gün herkese lazım olur. Eğer bu düzenleme yasalaşırsa yazılı medyada sadece büyük holding gazetelerinin zarar etmelerine rağmen ayakta kalacaklarını ifade etmek isterim. Bu durumda tek sesli ve antidemokratik bir medya ortaya çıkar ki medyanın toplumsal yararı ortadan kalkar. Bu hususlardaki görüşümüzü kamuoyu ile saygıyla paylaşıyoruz."