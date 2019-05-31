KGK: Yargı reformunda yazılı medyaya gelir kısıtlaması var

DİM, “Uzun süredir döviz artışı ile kağıt maliyeti başta olmak üzere sektörel olarak ciddi sıkıntılar yaşayan yaygın ve yerel gazeteler bu maddenin yasalaşması halinde tamamen kapanma noktasına gelecektir’ şeklinde konuştu.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, yazılı medyanın son yılların en sıkıntılı dönemini yaşadığını belirterek şunları söyledi:

“Bugün TUİK verilerine göre gazeteciler arasındaki işsizlik oranı yüzde 30’un üzerine çıkmış durumda. Gazeteler ayakta durmak için maliyet azaltmak adına eleman çıkartıyorlar. Kağıt ve ithalata bağlı diğer girdi maliyetlerinin döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle sürekli artmasından dolayı en çok da Anadolu basını tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Bu sıkıntılı süreç, önceki gün taslağı açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yar alan icra ilanları ile ilgili maddenin yasalaşması halinde yaygın gazeteler ile Anadolu basınını tümden bitme noktasına getirecektir. Yazılı medya 30 yılı aşan meslek hayatımda gördüğüm kadarı ile en sıkıntılı günlerini yaşıyor. Son bir yılda 2 bine yakın meslektaşımız işsiz kaldı. Ciddi oranda sayfa sayılarını ve tirajlarını düşürdüler. Anadolu’da son bir yılda yüzlerce gazete kapandı. Yine bugün yayın hayatını zorlukla sürdüren gazetelerimizin ve diğer medya kuruluşlarının önemli bir bölümü de vergi ve SGK ödemeleri de dahil, adeta borç batağındadır. Devlet kayıtlarına bakılırsa bunlar rahatlıkla görülebilir. Son bir yılda kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım oranındaki düşüşe bağlı olarak, resmi ilanlarda da ciddi oranda bir azalma yaşandığı gözleniyor. Son olarak dün açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan icra ilanları ile ilgili bir madde eğer yasalaşırsa ülkemizde yayın yapan gazetelerin yarısından çoğu kesinlikle kapanır. Bugün yayınlanan resmi ilanların yüzde 50’den fazlasını icra ilanları oluşturuyor. Bu ilanların ağırlıklı bölümü yaygın medyada yayınlanıyor. Yaygın veya yerel fark etmez, eğer reform taslağında yer aldığı gibi icra ilanlarının gazetelerde değil de elektronik ortamda yayınlanması gibi bir husus TBMM’den geçerse gazetelerin birer birer kapılarına kilit vurduğunu herkes görür. Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni hazırlayan başta Adalet Bakanı Abdülhamit Gül olmak üzere TBMM gündemine gelip yasalaşmadan önce milletvekillerimizin de özellikle yazılı basının geleceği adına mutlaka bu hususu bir daha gözden geçirmelerini arzu ediyoruz. Bayramdan sonra konunun önemini, hazırlayacağımız bir dosya ile başta Sayın Bakan olmak üzere, partilerimizin grup başkanvekillerine de ileteceğiz. Özgür ve güçlü basın bir gün herkese lazım olur. Eğer bu düzenleme yasalaşırsa yazılı medyada sadece büyük holding gazetelerinin zarar etmelerine rağmen ayakta kalacaklarını ifade etmek isterim. Bu durumda tek sesli ve antidemokratik bir medya ortaya çıkar ki, medyanın toplumsal yararı ortadan kalkar. Bu hususlardaki görüşümüzü kamuoyu ile saygıyla paylaşıyoruz.”