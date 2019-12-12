KGK'ya ziyaretçi akını

ANKARA-Çankaya'daki yeni 5 katlı modern KGK (Küresel Gazeteciler Konseyi) Genel Merkezi'nde mesaiye başlayan Genel Başkan Mehmet Ali Dim'e 'Hayırlı olsun' ziyaretleri sürüyor. KGK Genel Merkez binasında dün çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Dim'e bugün de ziyaretçi akını sürüyor.Dim'in konukları arasında cemiyet başkanlarının yanısıra Türkiye Badminton Federasyonu Asbaşkanı, Güvenlik ve Terör Uzmanı, 'Terör ve Derin Siyaset' adlı kitabın yazarı Dr. İmbat Muğlu da vardı. Muğlu, ziyarete ilişkin açıklamasında "Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanımız Sayın Mehmet Ali Dim'i makamında ziyaret ettik. Ulusal ve uluslararası basın alanında büyük projeler için çıkılan bu kutlu yolda KGK’nın tüm ekibini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum" dedi. Dim'in konukları arasında bir dönem Alanya siyasetinde de boy gösteren, Ankara'da yaşayan Alanyalı Avukat ve Maden Mühendisi Mustafa Kula da vardı.