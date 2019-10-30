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KGK'ya tebrik ve teşekkür yağmuru sürüyor

KGK Genel Başkanı Dim'in, Bakan Çavuşoğlu himayesinde Türkiye ve Alanya'ya taşıdığı 21. Dünya Rus Medya Kongresi'ne şehrin dinamiklerinden tebrik ve teşekkür ziyaretleri sürüyor 

GÜNCEL 30.10.2019, 20:11 30.10.2019, 20:55
KGK'ya tebrik ve teşekkür yağmuru sürüyor
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KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu himayesinde Türkiye'ye taşıdığı 21. Dünya Rus Medya Kongresi, Alanya'da sona erdi. 
85 ülkeden 160 Rus dili konuşan ve Rus dilinde yayın yapan gazeteci aşık oldukları Alanya'dan ayrıldılar. 
Dim'e, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Alanya eski Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve AK Parti Basın Sözcüsü Ferit Yücel Ergün'ün ardından kuruluşu onaylanan KGK için kutlama ve 21. Dünya Rus Medya Kongresi için teşekkür ziyaretleri bugün de sürdü.
Dim'in bugünkü ziyaretçileri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor İkinci Başkanı Kamil Köseoğlu, Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ALSİAD) Başkanı Akın Tabaklar ile yönetim kurulu üyeleri de vardı. Rektör Kalan, ziyarette Dim'e Alaaddin Keykubat Mührü takdim etti. 
Alanya'da da tesisi bulunan ünlü turizmci Yakup Dinler de, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Dim'e gönderdiği mesajda "Tebrikler Mehmet Ali Dim Başkanım. Kapadokya'yı da tanıttığınız için teşekkürler" dedi.

#teşekkür #tebrik
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