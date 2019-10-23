KGK onay tebliğini aldı
Kurucu Genel Başkanlık görevini duayen gazeteci Mehmet Ali Dim'in yürüttüğü Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen kuruluş onayının ardından bugün Ankara’da kuruluşuna ilişin tebligatı teslim aldı
GÜNCEL 23.10.2019, 18:08 23.10.2019, 18:10
KGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Ekim 2019 tarih ve 1660 karar sayısı ile onaylanmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararda şu ifadelere yer verilmişti: “Merkezi Ankara ilinde olmak ve uluslararası faaliyette bulunmak üzere Küresel Gazeteciler Konseyi Birliği’nin kurulmasına, 3335 sayılı Uluslararası nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanunun 1’inci maddesi gereğince izin verilmiştir.” KGK Başkanı Mehmet Ali Dim ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, bugün İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden KGK’nın kuruluş onayına ilişkin tebliği teslim aldı.
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