KGK: Mustafa Akıncı’yı sağduyuya davet ediyoruz

ZAMANINDA ‘Kıbrıslı Türkler olarak sığınacak tek liman var, o da Türkiye’dir’ diyen Akıncı’nın, Barış Pınarı Harekatı’nın ruhunu anlamamış olması şaşırtırcıdır. Cumhurbaşkanı Akıncı, bugüne kadar yaptığı açıklamalarla hep bir yerlere mesaj verme çabası içerisinde olmuştur. Bu açıklamanın da Nisan 2020 CB seçimlerine dönük olduğu apaçık ortadadır. Ancak, kelimemin tam anlamıyla baltayı taşa vurmuş ve Türk halkının gönlünde ciddi kırılmalara neden olmuştur. İzlediğimiz ve gördüğümüz kadarıyla Akıncı’nın açıklamaları sadece bir azınlık gruba yöneliktir ve Kıbrıs Türk halkının çoğunluğunu da asla temsil etmemektedir. Bunun yanısıra Akıncı, Kıbrıs Türklerini Rum katliamlarından kurtaran Kıbrıs Barış Harekatı’na da atıf yaparak büyük bir gaf yapmıştır. Oysa, Cumhurbaşkanı Akıncı, 1974 Barış Harekatı sayesinde hayatta kaldığını ve sadece Türkiye tarafından resmen tanınan bir devletin Cumhurbaşkanı olduğunu da unutmuş görünmektedir. Hatırlatmak isteriz ki; Küresel Gazeteciler Konseyi olarak ilk yurtdışı toplantımızı da Kıbrıs’ta yaptık ve Akıncı, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da olduğu o toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bölgedeki önemine dikkat çeken mesajlar vermiş ve “Türkiye’yi denklem dışına itmek bu bölgede ne istikrara, ne barışa ne mantıklı çözümlere katkı sağlamaz” demişti. Akıncı’nın son dönemde, Türkiye karşıtlığına oturttuğu siyasi anlayış, bir kazanç değil aksine bir kayıp olarak tarihteki yerini alacaktır.Temennimiz ve talebimiz; Akıncı’nın mümkün olduğunca erken bir zamanda sağduyulu yeni bir açıklama ile kırdığı kalpleri tekrar kazanmasıdır.Bizler, hangi coğrafyada yaşarsa yaşasın önderimiz Atatürk’ün dediği gibi asil kana sahip Türk halkının gönül birliğine inanıyoruz ve Kıbrıs’ın Türkiye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kere daha vurgulamak istiyoruz.