KGK Malatya Medya Buluşması sona erdi: İşte sonuç bildirgesi...

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Malatya Medya Buluşması 29 Kasım-1 Aralık 2019 tarihlerinde Malatya KGK İl Temsilciliği’nin ev sahipliğinde yapıldı. Resmi kuruluşundan sonraki ilk “Anadolu Medya Buluşmasını” Malatya’da yapan KGK'nın toplantısına KGK Yerel Medya Meclisi üyesi yaklaşık 50 ilden 56 Gazeteci katıldı.

KGK Malatya Medya buluşması kapsamında protokol ziyaretlerinin yanı sıra şehir merkezinde bulunan Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe sınırları ile Arguvan ve Arapgir ilçelerindeki tarihi ve doğal güzellikler yerinde görüldü. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Avrupa ve Asya’nın en büyük Fotoğraf Makinası Müzesi ile sanat sokağı gezileri gerçekleştirildi.

KGK Yerel Medya Meclisi toplantısı Malatya Büyükşehir Belediye Meclis salonunda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın selamlama konuşması ile başladı. Başkan Gürkan, Malatya’nın kadim tarihinden, kültürel zenginliklerinden ve siyasi geçmişinin ardından basın özgürlüğü, dürüst ve bağımsız habercilik vurgusu yaptı.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Malatya Medya Buluşmasına ev sahipliği yapan Malatya KGK İl Temsilcisi Kemal Deniz ve Gazeteci M. Duran Özkan ile organizasyona katkı veren kurum ve kuruluş yöneticilerine teşekkür etti.

Dim, uluslararası birlik statüsünde kurulan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK)’nin 9 Ocak 2019’da İçişleri Bakanlığına yapılan başvuru ile başlayan ve 14 Ekim 2019’da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kuruluş onayı ile sonuçlanan süreci anlattı. Bu süreçte 6 yurtiçi ve 3 yurtdışı ve uluslararası olmak üzere toplam 9 medya buluşması gerçekleştirildiğini ifade etti. Kıbrıs ve Bakü’deki toplantılara Alanyalı Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katıldığını anlatan Genel Başkan Mehmet Ali Dim, KGK’nin kuruluşundan hemen sonra 80 ülkeden 160 kadar Rus dili konuşan gazetecinin katıldığı 21. Dünya Rus Medya Kongresi’ne ev sahipliği yaptığını ifade ederken Ankara’daki açılış toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın da katıldığını, bu kongre kapsamında Ankara, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Konya ve Alanya’da muhtelif etkinlikler düzenlendiğini belirtti. Ayrıca, Ankara Çankaya’da hizmete başlayacak olan genel merkez hizmet binasının önümüzdeki günlerde faaliyete geçeceğini belirtti.

KGK Genel Başkanı Dim, 4 Aralık 2019 tarihinde İngiltere’nin başkenti Londra’da ilk yurtdışı temsilciliğinin de açılışının yapılacağını söyledi. Ayrıca Dim, sektörel sorunlar ile ilgili olarak da şunları belirtti:

“Geleneksel medya son birkaç yıl içerisinde büyük bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Dünya bir digital devrimle karşı karşıya ve bu süreçten medya kuruluşları ve çalışanları da etkileniyor. Mutlaka sektörümüzün bu değişime hazırlıklı olması gerekli. 2017 yılından itibaren dijital medyanın geleneksel medyadan daha fazla ilan ve reklamdan pay aldığını görüyoruz. Bunun için geleneksel medya ile dijital medyanın uyum sağlaması gerekir. KGK’nın olağan kongre ve üye yapılanması ile ilgili çalışmalar devam ediyor, 2020 yılı Şubat ve Mart ayında önce üç medya meclisinin sonra da KGK’nin olağan kongresini yapmayı planlıyoruz. Bu arada arkadaşlarımızdan çok sayıda proje teklifi var. Hepsini değerlendiriyoruz. KGK olarak bir haber ve reklam ajansı kurma düşüncesi içerisindeyiz. Yıl sonuna kadar 81 ilimizde ve bazı dış ülkelerde temsilcilerimizi atamış olacağız. Meslektaşlarımızın RTÜK, BİK ve Sarı Basın Kartı ile ilgili sorunların çözümü konusunda gerekli görüşmeleri yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz.”

Toplantıda Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Başkanı Rıza Özel sosyal medya haberciliği, fotoğraf; Dijital Medya Platformu yöneticisi Cahit Baydur ise televizyon yayıncılığındaki dijitalleşme ve dijital platformlar hakkında sunum yaptı.

Toplantının son bölümünde katılımcılar söz alarak mesleki sorunları ve KGK’dan beklentilerini dile getirerek aşağıdaki hususların sonuç bildirgesinde yer almasını talep ettiler:

"1- Türkiye’ye yönelik PKK, DAEŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı güvenlik güçlerimizin sürdürdüğü mücadeleyi dün olduğu gibi bugünde sonuna kadar destekliyoruz. Terör örgütlerini birer maşa olarak kullanıp seksen iki milyonun birliği ve beraberliği ile ülkemizin bekasına yönelik dış güçler tarafından cennet vatanımızda ve bulunduğumuz coğrafyada kurulmak istenen oyunun bozulması adına herkesin hiçbir siyasi hesap yapmadan ortak hareket etmesini temenni ediyoruz. Bu çerçevede kardeş KKTC ve Mavi Vatanımızdaki hak ve çıkarlarımızın da sonuna kadar savunulması gerekliliğine inanıyoruz.

2- Geleneksel medyanın en önemli bölümünü oluşturan gazetelerin uzun süredir yaşadığı resmi ilan sıkıntısının bir parçası olarak görülen bazı ilanların dijital platformlarda yayınlanması sektörümüzü zor durumda bırakmaktadır. Bu çerçevede yargı reformu siyaset belgesi ilk taslağında yer alan icra ilanlarının gazeteler yerine internet ortamında yayınlanması düşüncesi KGK da dahil tüm gazetecilik meslek örgütlerinin girişimleri ile taslaktan çıkartılmıştır. Bu noktada Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül’ün birkaç gün önce Erzurum’da yaptığı açıklama toplam ilanlarının yüzde 50’sini icra ilanlarının oluşturduğu yaygın medya ile bu ilanlardan yüzde 20 pay alan yerel medyayı memnun etmiştir.

3- Ülkemizin 2018 Ağustos ayından beri yaşadığı ekonomik daralmadan birçok sektörün yanı sıra en çok da medya kuruluşları etkilenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarının devletin uyguladığı tasarruf tedbirleri çerçevesinde yatırımlarını durdurması ve azaltması sebebiyle resmi ilanlarda ciddi düşüş yaşanmış, özellikle yerel gazetelerin aldığı resmi ilan ücretleri çalıştırdığı meslekdaşlarımızın maaş, sigorta ve vergilerini dahi karşılayamaz hale gelmiştir. Bunun için Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun önümüzdeki yıl resmi ilan tarifesine enflasyon oranından daha fazla zam yapmasını talep etmekteyiz.

4- Basın İlan Kurumu’nun tiraj ve asgari çalışan oranlarının şube mantığı ile değil, illerin nüfus ve kalkınmışlıklarını göz önünde bulundurarak yeniden düzenlemesini, yıllardır yapılan yüzde 15 oranındaki kesintinin hiç olmazsa yüzde 10’a düşürülmesini bekliyoruz.

5- KOSGEB, İŞKUR ve Kalkınma Ajansları gibi kuruluşların, son yıllarda adeta can çekişmekte olan yerel medyayı teknoloji, eğitim ve istihdam noktasında destekleyen projelere öncülük etmelerini ve daha fazla bütçe ayırmalarını arzu ediyoruz.

6- RTÜK tarafından yayınlanan dijital yayıncılıkla ilgili yönetmeliğe bağlı olarak yapılan lisans başvurularının bir an önce sonuçlandırılmasını ve lisans alamayanların da korsan yayıncılığın önüne geçilmesi adına kapatılmasını bekliyoruz

7- Ülkemizdeki bütün medya kuruluşlarını kapsayan yeni bir basın kanununun çıkartılması gerektiğine, zaman zaman sorumsuz davrandığını gördüğümüz (sektörümüze zarar veren ve ülkemizin milli menfaatlerine aykırı faaliyetlerde bulunan) sosyal medyanın mutlaka bir kanun kapsamına ivedi olarak alınmasının zamanının geldiğine ve hatta geçtiğine inanıyoruz.

8- Basın kartlarının değişim sürecinde yaşanan bir takım aksaklıkların bir an önce giderilmesini ve çeşitli nedenlerle kartlarını henüz alamayan ve kartları iptal edilen meslektaşlarımıza gerekçelerinin yazılı olarak bildirilmesini talep ediyoruz.

Kamuoyuyla saygıyla paylaşıyoruz.

MEHMET ALİ DİM

KGK Genel Başkanı"