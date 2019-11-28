KGK Malatya Medya Buluşması başlıyor

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, KGK yöneticileri ve gazeteciler, bugün organizasyona protokol ziyaretleri ile start verecekler. KGK heyeti, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahaddin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret edecekler. 30 Kasım Cumartesi (yarın) günü Arapgir gezisi ile başlayacak program, saat 15.00'de Malatya Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu'ndaki KGK Yerel Medya Meclisi Toplantısı ile sürecek. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile açılacak toplantı KGK Genel Başkanı

Mehmet Ali Dim’in konuşması, protokol konuşmaları, mesleki sunumlar ve katılımcıların konuşmaları ile sürecek. Saat 18.00'de KGK Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilecek.