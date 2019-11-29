KGK Malatya Medya Buluşması başladı

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Malatya Medya Buluşması, Türkiye genelinden 60 katılımla gerçekleştiriliyor.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, önceki gün Elazığ'daki temaslarının ardından dün sabah Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerioğulları tarafından yöresel Elazığ kahvaltısında ağırlandı. Elazığlı gazetecilerin de katıldığı kahvaltıda mesleki sorunlar da konuşuldu. Dim, "Elazığ'ın genç ve başarılı Belediye Başkanı, değerli dostum Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ederim" dedi.

Ardından Malatya'ya geçen Dim, burada KGK Malatya Medya Buluşması'na start veren. Malatya'ya gelen KGK üyeleri ile buluşan Dim, tarihi 6 bin yıl öncesine dayanan Arslantepe Höyüğü gezisinin ardından protokol ziyaretleri gerçekleştirdi.

Dim ve beraberindeki heyet, önce Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'i ziyaret ettiler. Ziyarete ilişkin bilgi veren Dim "2003-2006 yıllarında Alanya'da İstihbarat Amiri olarak görev yapan gözüpek polis müdürümüzle hasret giderdik ve Alanya nostaljisi yaptık" dedi.

KGK heyetinin sonraki durağı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan oldu. Dim, Gürkan'a KGK Malatya Medya Buluşması hakkında bilgiler vererek, desteği için teşekkür etti.

30 Kasım Cumartesi (yarın) günü Arapgir gezisi ile başlayacak program, saat 15.00'de Malatya Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu'ndaki KGK Yerel Medya Meclisi Toplantısı ile sürecek.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile açılacak toplantı KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in konuşması, protokol konuşmaları, mesleki sunumlar ve katılımcıların konuşmaları ile sürecek. Saat 18.00'de KGK Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilecek.