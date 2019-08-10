KGK Kurucu Genel Başkanı Dim: ‘Geleneksel medya zor durumda’

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, yayınladığı Kurban Bayramı mesajında, “Geleneksel medyanın içler acısı durumu endişe verici. Tirajlar düşüyor, reklam ve ilan gelirleri azalıyor, işsiz gazetecilerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu konuda acilen bişeyler yapmak gerekiyor ama ne yazıkki meslek örgütleri ayrı telden çalıyor” dedi. Dim, dini bayramlarda toplumsal manada sevgi, hoşgörü, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın arttığını belirterek, “Bayramlarımız herkesi bir araya getirmesi, birlik ve beraberliği arttırması, dayanışmayı sağlaması açısından en özel günlerimiz. Ülkemizin olduğu gibi sektörümüzün de birlik ve beraberliğe, dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacı var” dedi. Geçtiğimiz aylarda açıklanan ve Türk medyasını da yakından ilgilendiren Adalet Reformu yasa taslağına da değinen Dim’in açıklaması şöyle: Hem yaygın gazetelerimiz, hem de Anadolu basınında emek veren meslektaşlarımız, Ekim ayında yasalaşacağı açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan bir madde nedeniyle bu bayrama da endişeli girdiler. Daha önce vurguladığımız gibi, taslağı açıklanan ‘Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan icra ilanları ile ilgili maddenin yasalaşması, yaygın gazeteler ile Anadolu basınını tümden bitme noktasına getirecektir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanımız olmak üzere ilgililerin bu hususu bir daha gözden geçirmelerini arzu ediyoruz. Bizler bu konuyla ilgili hassasiyetimizi Adalet Bakanımıza, TBMM Adalet Komisyonu başkan ve üyelerine de iletttik. Söz konusu maddeye ilişkin Türk basını lehine bir düzenleme yapılacağı inancıyla, meslektaşlarımızın ve halkımızın Kurban Bayramı’nı kutlar, bayramın hepimize sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim.