KGK Kurucu Genel Başkanı Dim: '23 Nisan 99 yıllık gurur'

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, 23 Nisan mesajında "Sadece Türk çocuklarına değil tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan onur ve gurur günlerimizden birisidir. Kutlu olsun" dedi. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 99'uncu yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın onur ve gururu içinde olduklarını belirten Dim, şöyle devam etti: "23 Nisan, milli egemenliğimizin ilan edildiği gün. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilen 23 Nisan, her yıl olduğu gibi bu yıl da sadece çocuklarımızı değil tüm milletimizi heyecanlandırmakta, onur ve gurur günümüz olmaktadır. Bu özel gün vesilesiyle, geleceğimizin büyükleri ve yöneticileri olan çocuklarımızın iyi yetişmeleri için hepimize görevlerin düştüğünü bir kez daha vurgulamak isteriz. Biz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yarınlara hazırlamak için her türlü göreve hazırız. Bu vesileyle milletimizin ve tüm dünya çocuklarının bayramlarını kutluyoruz. İlk ve tek oluşu nedeniyle ülkemizi dünyada çok özel bir yere koyan bu bayramın mimarı büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.