KGK heyetinden RTÜK'e ziyaret

DİM, ziyarette RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) Başkanı Şahin'e KGK'ya ilişkin bilgiler ve bir dosya verdi. Ziyarete ilişkin konuşan Dim "RTÜK Başkanımız, değerli dostum Ebubekir Şahin'i heyet olarak KGK adına makamında ziyaret ettik. Dosyamızı takdim ettik. Mesleki işbirliği ve dayanışma konusunda sözleştik. Kabulü için çok teşekkür ederiz" dedi.