KGK Genel Merkezi Çankaya'da olacak
Kuruluşu 14 Ekim 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan KGK, Uluslararası Medya Merkezi'ni de bünyesinde barındıracak genel merkez binasıyla ilgili sözleşmeyi imzaladı
GÜNCEL 07.11.2019, 20:21
KGK (Küresel Gazeteciler Konseyi) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Ankara'da genel merkez binasıyla ilgili sözleşmeyi bugün imzaladı. Kuruluşu 14 Ekim 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan, onay öncesi ve sonrası İstanbul'da yabancı medya temsilcilerine iftar, KKTC ve Azerbaycan Medya Buluşmaları ile Dünya Rus Medya Kongresi'ne ev sahipliği gibi dev organizasyonlarla fark yaratan KGK'nın genel merkez binası Ankara'nın Çankaya ilçesinde olacak. Bugün imzaladığı sözleşmeyle KGK'ya kazandırılan 5 katlı binaya ilişkin bilgi veren Genel Başkan Dim "Aynı zamanda Uluslararası Medya Merkezi'ni de bünyesinde barındıracak olan binamız yakında hizmete girecektir. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.
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