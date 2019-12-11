KGK Genel Merkez binası hizmete girdi

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile makamında gerçekleştirdiği görüşmede KGK ile ilgili sohbet etti. Dim "Yoğun görüşme trafiğine rağmen kabulü, nezaketi ve desteği için Sayın Bakanımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Dim, ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile makamında yaptığı görüşmede KGK ile ilgili projeksiyon ve işbirliği imkanlarını konuştu.

Dim'in Ankara'daki sonraki durağı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin oldu. Dim, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki makamında ziyaret ettiği Alptekin'e KGK'ya ilişkin bilgiler verdi.

Dim daha sonra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile KGK proje paydaşlarının katılımıyla verimli bir toplantı gerçekleştirdi. Dim, bu toplantıya ilişkin "Sektörümüz ve ülkemiz adına güzel şeyler oluyor" dedi.

Dim daha sonra Ankara-Çankaya'da hizmete giren 5 katlı modern KGK Genel Merkez binasında mesaiye başladı. Dim "Besmele çekerek KGK Genel Merkez binasında mesaiye başladık. Ziyarete gelen cemiyet başkanlarım ve dostların iyi dileklerini ve hayır dualarını da aldık. Allah utandırmasın. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Dim, gün boyu çok sayıda konuk ağırladı.

KGK GENEL MERKEZİ’NİN ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kavaklıdere, Binektaşı Sk. No 7, 06680 Çankaya/Ankara, Türkiye.

TELEFON

+90 312 424 07 07 (Santral)

Fax: +90 312 424 07 06

E-POSTA

[email protected]

WEB SİTESİ

kureselgazetecilerkonseyi.org