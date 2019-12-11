KGK Genel Merkez binası hizmete girdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu ziyaret eden KGK Genel Başkanı Dim, Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri ve Turizm bakanlıklarında temaslarda bulunmasının ardından yeni KGK Genel Merkezi'nde mesaiye başladı
KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile makamında gerçekleştirdiği görüşmede KGK ile ilgili sohbet etti. Dim "Yoğun görüşme trafiğine rağmen kabulü, nezaketi ve desteği için Sayın Bakanımıza çok teşekkür ederim" dedi.
Dim, ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile makamında yaptığı görüşmede KGK ile ilgili projeksiyon ve işbirliği imkanlarını konuştu.
Dim'in Ankara'daki sonraki durağı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin oldu. Dim, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki makamında ziyaret ettiği Alptekin'e KGK'ya ilişkin bilgiler verdi.
Dim daha sonra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile KGK proje paydaşlarının katılımıyla verimli bir toplantı gerçekleştirdi. Dim, bu toplantıya ilişkin "Sektörümüz ve ülkemiz adına güzel şeyler oluyor" dedi.
Dim daha sonra Ankara-Çankaya'da hizmete giren 5 katlı modern KGK Genel Merkez binasında mesaiye başladı. Dim "Besmele çekerek KGK Genel Merkez binasında mesaiye başladık. Ziyarete gelen cemiyet başkanlarım ve dostların iyi dileklerini ve hayır dualarını da aldık. Allah utandırmasın. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Dim, gün boyu çok sayıda konuk ağırladı.
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