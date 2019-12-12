KGK Genel Merkez binası hizmete girdi

KURULUŞU 14 Ekim 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan, onay öncesi ve sonrası İstanbul’da yabancı medya temsilcilerine iftar, KKTC ve Azerbaycan Medya Buluşmaları ile Dünya Rus Medya Kongresi’ne ev sahipliği gibi dev organizasyonlarla fark yaratan KGK’nın genel merkez binası Ankara’nın Çankaya ilçesinde hizmete girdi. 5 katlı modern bina nedeniyle her kesimden tebrik yağmuruna tutulan KGK (Küresel Gazeteciler Konseyi) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, tadilatı tamamlanan binada mesaiye başladı.

Dim, "Aynı zamanda Uluslararası Medya Merkezi’ni de bünyesinde barındıran binamız hizmete girmiştir. Besmele çekerek KGK Genel Merkez binasında mesaiye başladık. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Ziyarete gelen cemiyet başkanlarım ve dostların iyi dileklerini ve hayır dualarını da aldık. Allah utandırmasın. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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