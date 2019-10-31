KGK Genel Başkanı Dim'e ziyaretçi akını

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu himayesinde Türkiye'ye taşıdığı 21. Dünya Rus Medya Kongresi Alanya'da sona erdi.

85 ülkeden 160 Rus dili konuşan ve Rus dilinde yayın yapan gazeteci aşık oldukları Alanya'dan ayrıldılar.

Dim'e, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Alanya eski Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, AK Parti Basın Sözcüsü Ferit Yücel Ergün, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor İkinci Başkanı Kamil Köseoğlu, Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ALSİAD) Başkanı Akın Tabaklar ile yönetim kurulu üyelerinin ardından kuruluşu onaylanan KGK için kutlama ve 21. Dünya Rus Medya Kongresi için teşekkür ziyaretleri bugün de sürdü.

Dim'in bugünkü ziyaretçileri arasında Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Alanya HEP Genel Sekreteri M. Ertan Doğan, Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, CHP'li meclis üyeleri, CHP yönetim kurulu üyeleri, Ravza Restoran sahibi Nuri Gökgül ve işadamı Murat Kayacan da vardı.

KGK Genel Başkanı Dim'e, bizzat ziyaret edenler dışında sosyal medya ve çeşitli kanallar üzerinden de tebrik ve teşekkür mesajları yağdı.