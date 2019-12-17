KGK Genel Başkanı Dim'den Ürdün çıkarması
Ürdün'deki Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Forumu'na katılmak üzere başkent Amman'a giden Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Ürdün’de gerçekleştirecekleri medya buluşması ve işbirliğinin temellerini attı
GÜNCEL 17.12.2019, 12:48 17.12.2019, 19:58
KGK Genel Başkan Vekili Osman Altınışık'ın da eşlik ettiği Dim, Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirilen 'Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Forumu'na katıldı. Dim, forumda KGK dosyasını Arap Ülkeleri Enerji Komitesi Başkanı Muhammed Altaani'ye vererek, Ürdün'de yapmayı planladığı medya buluşması için de görüş alışverişinde bulundu. Dim, forum sonrası da Altaani'ye bir de teşekkür plaketi verdi. Ürdün Başbakan Yardımcısı Ziyad Jebreel'in elinden şükran plaketi alan Dim "Ürdün'de işbirliği temellerini attık" dedi
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