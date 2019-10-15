KGK Devlet Başkanları Zirvesi'nde

DÜN başlayan Azerbaycan Küresel Medya Buluşması, bugün Azerbaycan Medyasıyla Buluşma ve ortak toplantıyla devam etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun desteği, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) ve Azerbaycan Matbuat Şurası işbirliği ile düzenlenen toplantıya AzerTac, Trend, Report, APA, Yeni Musavat, Hazar gibi Azerbaycan medya organlarının temsilcileri katıldı. Toplantının ardından akreditasyonu gerçekleştirilen KGK üyeleri, Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Burada Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından katılımcılara Barış Pınarı Harekatı hakkında önemli bilgiler verildi. KGK Başkanı Dim, Altun’a verdiği bilgile için teşekkür etti.

‘DÜNYAYA NET MESAJLAR VERECEKLER’

Bakü'deki zirve sonrasında bir değerlendirmede bulunan KGK Başkanı Mehmet Ali Dim, “Bundan böyle yepyeni bir Türk Dünyası var. Turkic Council (Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği) öncülüğünde her geçen gün büyüyen ve sayısı 6'ya ulaşan Türk devletleri olarak aynı pencereden aynı istikamete bakabilen liderleri ile daha sık biraraya gelerek dış dünyaya net mesaj verecekler. Bugün #BaküZirvesi2019’da Türk Dünyası, #BarışPınarıHarekatında #Türkiye’nin yanında olduğunu açıkça ilan etti. Dostluğun ve kardeşliğin gereğini yaptı. Türkıye yalnız değildir.” dedi. KGK heyeti Azerbaycan'da Bakü Medya Buluşması sonrasında Türk şehitliğini ziyaret ederek şehitlerimizin ruhlarına Fatiha hediye etti.