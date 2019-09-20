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KGK'dan Diyarbakır Anneleri'ne tam destek

Diyarbakır HDP Binası önünde annelerin 18 gündür sürdürdüğü eyleme KGK'dan destek geldi. Annelere, KGK Kurucu Genel Başkanı Dim'in "Terör örgütünün elindeki çocuklarını isteyen annelerin yanındayız" mesajı iletildi  

GÜNCEL 20.09.2019, 14:08
KGK'dan Diyarbakır Anneleri'ne tam destek
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KANDIRILARAK dağa kaçırılan ve terör örgütü PKK'nın elinde zorla tutulan çocuklarını isteyen anneleri ziyaret eden Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkan Vekili Adnan Fişenk ve KGK üyesi Akif Çelik, bir süre annelerle birlikte oturarak eyleme destek verdiler. Bir annenin "Oğlumu istiyorum" feryadı ile başlayan ve bugün aynı durumdaki 47 acılı anneye ulaşan eylemin önemine dikkat çeken Fişenk "Buradaki annelerimize KGK Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Ali Dim Bey'in 'Terör örgütünün elindeki çocuklarını isteyen annelerin yanındayız' mesajını ilettik. Annelerimize çocukları kurtulana kadar yanlarında olacağımızı, haklı eylemlerine destek olacağımızı söyledik. Onlarla birlikte oturarak terör örgütünün elinde zorla tutulan çocuklarımızı geri istedik. Temennimiz, ülkemizde terörün kökünün kazınmasıdır" şeklinde konuştu. 

#KGK #Diyarbakır Anneleri #Mehmet Ali Dim
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