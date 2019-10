KGK'dan Bakü bildirisi: Tek Millet, Tek Medya, 6 Devlet

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci üye Macaristan’ın Başbakanı Viktor Orban, üye olmasa da etkinliklere katılan Türkmenistan Başbakan Yardımcısı Pürli Agamuradov’ın da hazır bulunduğu Türk Konseyi zirvesinde Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) üyeleri de hazır bulundu.

Türk Konseyi zirvesinde, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı’nın terörizmle mücadeleye, Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanmasına, Suriyelilerin teröristlerin zulmünden kurtarılmasına ve yerlerinden edilmiş Suriyelilerin ana vatanlarına güvenli ve gönüllü geri dönüşleri için şartların oluşturulmasına katkıda bulunacağına olan umut ve inanç beyan edildi.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) üyeleri olarak 4 gün süre ile misafir olduğumuz, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın yüce önderi Haydar Aliyev’in açtığı yolda ilerlediğini ve her geçen gün bulunduğu coğrafya ve ulusalararası platformda önemli bir aktör haline geldiğini gördük. Her iki ülke lider ve vatandaşları tarafından ‘Bir millet iki devlet’ anlayışının, Türk Konseyinin son toplantısında bu kez, ‘Bir millet 6 devlet’e dönüşmesinin adımlarının atılmasının bölge coğrafyasına önemli katkılar sağlayacağını büyük bir memnuniyetle gözlemledik.

Matbuat Şurası ile KGK tarafından ortaklaşa düzenlenen toplantının açılışına katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, günümüzde medyaların ülkelerin tanıtılmasında önemli bir rol oynadığını söyledi. Hasanov, iki ülke medyasının ulusalararası alanda diaspora görevi yapması gerektiğini vurgulayarak, “Ülkemizin topraklarının yüzde 20’sinin işgali konusundaki haklı mücadelemizin Dünyaya anlatılmasında kardeş Türk medyasından destek beklemekteyiz. Dağlık Karabağ’da, 30 bin şehit verdik. İki ülke medyasının ortak hareket etmesi konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız“ dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Küresel Medya Buluşması gala yemeğinde yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan hızlı değişimlerden kaynaklanan dezenformasyon sorununa dikkat çekerek, insanlığa büyük fırsatlar sunan dijital değişimin bazen sorunlara da neden olduğunu ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, hepimize, en çok da Türkiye’ye tehdit oluşturan YPG/PKK terör örgütüne karşı ülkemizin verdiği mücadelede, dezenformasyonun nasıl yapıldığının görüldüğünün altını çizerek, “Türkiye’de, Suriye’de ve Irak’ta Kürt kardeşlerimizin büyük ekseriyeti terör örgütünün ideolojisini benimsememekte, huzur ve barış istemektedirler. PKK ile Kürtleri bir tutmamamız lazım. En çok ses çıkaran ülkelere baktığımızda burada Suriye’yi bölüp terör devleti kurmak, İran’ın önünü kesmek, Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak istediklerini görüyoruz. Bunu çok açık ve net söylüyoruz. Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerin burada bir terör devleti kurmak istediğini biliyoruz. Biz büyük bir oyunu bozduğumuz için son derece rahatsızlar. Ama biz rahatız çünkü terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi bugün vermeseydik yarın bu mücadeleyi vermekte çok daha zorlanırdık, belki de veremezdik. Türkiye’nin ve Türk milletinin geleceği için hayati derecede önemlidir” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi’nin bundan sonraki toplantılarında medya buluşmalarını Küresel Gazeteciler Konseyi’nin organize edeceğini açıklayarak, “Bir sonraki toplantı Türkiye de, ardından da Kazakistan da yapılacak. KGK da bu toplantılar da, Türk Konseyine üye ülkelerin medya buluşmasını gerçekleştirecek” diye konuştu.

Azerbaycan Matbuat Şurası Başkanı Eflatun Amaşov, Küresel Gazeteciler Konseyi ile imzaladığımız işbirliği protokolü çerçevesinde bundan sonra her iki ülkenin basın mensuplarının bölge sorunlarını uluslararası arena da duyuracağının altını çizdi.

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, kuruluş başvurusundan sonra 8 aylık kısa süre içerisinde yurtiçinde 4, yurtdışında 2 toplantının organize edildiğini anlatarak, “Küresel Gazeteciler Konseyi’nin resmi kuruluşu, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 14 Ekim 2019 tarih ve 1660 Karar Sayısı ile onaylanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, sürece katkı veren, her daim yanımızda olan ve desteğini hiç esirgemeyen Sayın Dışişleri Bakanımıza ve ayrıca Sayın İçişleri Bakanımıza hepiniz adına şükranlarımı sunuyorum. Statü gereğince önce Kurucular Kurulu’nu toplantıya çağırarak yeni yol haritamızı belirleyeceğiz. Kuruluşumuzun ülkemize ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Küresel Gazeteciler Konseyi’nin Azerbaycan buluşmasında, Sosyal Medyanın Rölü, Dünya’da Bilginin Yeri ve Önemi, Azerbaycan’ın Turizm Potansiyeli, İpekyolunda Azerbaycan, Türk Dünyası Medya İşbirliği ve Haber Takası, Dünya Başarına Medyanın Etkisi ve Katkısı, Dünyadaki Çatışmalar Medya ve Dağlık Karabağ’daki Ermeni mezalimi gibi konularla ilgili Azerbaycan ve Türkiye’den yerli ve yabancı gazeteciler ve uzmanlar tarafından sunumlar yapıldı. Program kapsamında Genel Başkan Dim, Azerbaycan’da birçok medya kuruluşunun canlı yayınlarına katıldı, röportajlar verdi ve ikili görüşmeler yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin geleneğinde var alan usul gereği, ilk yurtdışı etkinliğini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, ardından da Azerbaycan’da yapan Küresel Gazeteciler Konseyi’nin Küresel Medya Buluşması’na katılan gazeteciler olarak şu hususlara dikkat çekilerek kamuoyuna duyurulmasını karar altına almış bulunmaktayız:

1-Türkiye’nin Suriye sınırında oluşturulmak istenen terör devletine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölücü örgüt mensuplarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na desteğimizi,

2-Türkiye’nin bu haklı operasyonuna karşı terör örgütü ve uluslararası arenadaki yandaşlarının haksız, yersiz, mesnetsiz oluşturmak istedikleri kara propagandaya karşı da basın mensuplarının gerekli duyarlılığı göstermesi gerektiğini,

3-Dost ve kardeş ülke Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sini haksız olarak yıllardır işgal eden Ermenistan’ın bu tutumundan bir an önce vazgeçmesi gerektiğini,

4-Ermenistan’ın Karabağ bölgesindeki işgalin sona ermesi için basın mensuplarının bölgedeki mezalimi tüm gerçekliği ile anlatması gerektiği,

5-Türk Konseyi zirvesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi, ‘Bir millet, bir medya, 6 devlet’ anlayışıyla yaklaşık 300 milyon nüfusa sahip Türk Dünyası medyasının da ayni ruhla ve işbirliği-güç birliği içinde hareket etmesi gerektiğini,

6- Resmi kuruluşu gerçekleşen Küresel Gazeteciler Konseyi yönetimi tarafından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Basın İlan Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdinde sektörün sorunlarının çözümüne yönelik girişimlerde bulunulması hususunu,

7-Azerbaycan’ın ekonomik, sosyal, kültürel, turistik ve tarihsel potansiyelinin küresel medyada öne çıkarılması amacına yönelik ortak organizasyonların devamında yarar olduğunu arz ederiz.

Saygılarımızla.

MEHMET ALI DİM

KGK GENEL BAŞKANI