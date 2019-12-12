KGK'dan Ankara'da önemli görüşmeler 

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile makamında gerçekleştirdiği görüşmede KGK ile ilgili sohbet etti. Dim "Yoğun görüşme trafiğine rağmen kabulü, nezaketi ve desteği için Sayın Bakanımıza çok teşekkür ederim" dedi. Dim, ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile makamında yaptığı görüşmede KGK ile ilgili projeksiyon ve işbirliği imkanlarını konuştu. Dim'in Ankara'daki sonraki durağı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin oldu. Dim, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki makamında ziyaret ettiği Alptekin'e KGK'ya ilişkin bilgiler verdi. Dim daha sonra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile KGK proje paydaşlarının katılımıyla verimli bir toplantı gerçekleştirdi. Dim, bu toplantıya ilişkin "Sektörümüz ve ülkemiz adına güzel şeyler oluyor" dedi.