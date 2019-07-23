KGK'dan 24 Temmuz mesajı

BASINDA sansürün kaldırılışının 111. yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Dim, "24 Temmuz gerçek gazeteciliğin başladığı gündür" dedi. 24 Temmuz'un, 1971 yılından bu yana "Basın Bayramı" ya da "Basın Özgürlüğü Günü" olarak kutlandığını, son yıllarda Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak anıldığını anımsatan Dim, "Bugünü anlamlı kılan olay, Abdülhamit'in 30 yıllık baskı rejiminin son bulduğu 1908 yılında, o dönemin aydın gazetecilerinin, padişahın adamlarına baskı kalıplarını vermeyi reddederek, sansüre ilk direnişi gerçekleştirmeleridir. Yani bu açıdan 24 Temmuz gerçek gazeteciliğin başladığı gündür. Bu vesileyle günümüzde de tarafsız, özgür ve ilkeli bir gazetecilik anlayışını hakim kılmak durumundayız" dedi.

'HAPİS CEZASI VE OTOSANSÜR'

Dim, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Ancak üzülerek ifade etmeliyiz ki gelişen demokrasimize rağmen, sansürün değişik biçimleri Türk basınında varlığını sürdürmektedir. Türk Ceza Yasası da (TCK) gazetecileri, hapis cezası ile otosansür kıskacında tutmaktadır. Meslek ilkeleri çerçevesinde yapılan haber, eleştiri ve yorumların bile suç sayılabileceği hükümler içeren, ifade özgürlüğünü kısıtlayan, gazeteciyi hapis cezasıyla tehdit eden TCK hükümleri mutlaka değiştirilmelidir. Yeni Adalet Reformu Yasası ile bu durumun düzeltilmesini umuyoruz. Gazeteciler, kendilerine suç işleme ayrıcalığı istemiyor, sadece halkın haber alma hakkını ve bireylerin ifade özgürlüğünü kullanmasına aracılık etme işlevinin teminat altına alınmasını bekliyor. Ayrıca 24 Temmuz'lar, bizler açısından bir iç muhasebe

ve meslektaşlarımızla birlikte olmak açısından da önem taşımaktadır. Bu vesileyle tüm meslektaşlarımın bayramlarını kutlar, başarılarının devamını dilerim."



Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2019, 16:10