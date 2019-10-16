KGK'da 'Kuruluş onayı' sevinci

KURUCU Genel Başkanlık görevini Mehmet Ali Dim'in yürüttüğü Küresel Gazeteciler Konseyi’nde (KGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen KGK kuruluş onayının sevinci yaşanıyor. 14 Ekim 2019 tarih ve 1660 sayısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararda "Merkezi Ankara ilinde olmak ve uluslararası faaliyette bulunmak üzere Küresel Gazeteciler Konseyi Birliği’nin kurulmasına, 3335 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun'un 1’inci maddesi gereğince izin verilmiştir" ifadesi yer almıştı. Gazeteci Mehmet Ali Dim, Sabah Yazarı Yavuz Donat, Gazeteci Salih Zeki Sarıdanişment, Sabah Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık, Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, DHA Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan, Bakü Parlamento Jurnalistleri Birliği Başkanı Elşad Eyvazlı, Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, TRT Daire Başkanı Amber Türkmen, Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Trakya Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Lütfü Karakaş, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Kahraman Halisçelik, Türk-İngiliz Gazeteciler Birliği Başkan Yardımcısı Aynur Tattersall ve BRTV'den Mehmet Çetinkaya'nın kurucu üyeleri olduğu KGK'da kuruluş onayı müjdesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun desteğiyle Azerbaycan'da gerçekleştirilen KGK Bakü Medya Buluşması sırasında alındı. KGK'nın yaklaşık 1 yıldır sürdürdüğü etkin faaliyetlerine ivme kazandıracak onaya ilişkin KGK yönetimi, kurucu üyeler, yaygın, yerel ve dış medya meclislerinin temsilcilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür yağdı.



'KGK YOLUNA GÜÇLENEREK DEVAM EDECEK'

KGK Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim "Kuruluşumuz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 14 Ekim 2019 tarih ve 1660 karar sayısı ile onaylanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, sürece en çok katkı veren Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya şükranlarımızı sunarız. Hem Türkiye ve Türk dünyası, hem de uluslararası arenada sürdürdüğümüz çalışmalarımız, bu onayın ardından ivme kazanacak ve artarak devam edecektir. Artık KGK, tüm dünyada ülkemizi çok daha güçlü bir şekilde temsil edecektir" şeklinde konuştu.

DİM'DEN BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NA ÖZEL TEŞEKKÜR

Teşekkür mesajında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ayrı bir parantez açan Dim "Bu süreçte Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bizlere büyük destek verdi. Konseyin oluşmasından itibaren hep yanımızda oldu. Bizlere misyon ve vizyon kazandırdı. Uluslararası alanda yaptığımız tüm çalışmalarımıza destek oldu. Hepsine bizzat katıldı. Bakan Çavuşoğlu’nun, gazetecilerimizin dünyaya açılması yönünde yaptığı katkı takdire şayandır. Kendisine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. KGK kurucularından Sabah Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık ise "Kurucusu olmaktan onur duyduğum KGK, Türk medyasında yeni bir soluk olarak Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın onayı ile resmiyet kazandı. Kuruluşundan itibaren bu oluşuma büyük destek veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

'TÜRKİYE TARİHİNİN EN HIZLI DIŞİŞLERİ BAKANI'

KGK kurucularından DHA Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan ise "Kurucu üyesi olduğum KGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla onaylandı. Bizlerden yakın desteğini esirgemeyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavusoğlu'na sonsuz teşekkürler. Uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde Başkanımız Mehmet Ali Dim ile birlikte temsil edeceğiz" diye konuştu. KGK kurucularından Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı da, "Kurucu üyesi olduğum Küresel Gazeteciler Konseyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla onaylandı. Türkiye tarihinin en hızlı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavusoğlu'na sonsuz teşekkürler. Ülkemizi uluslararası sahada layıkıyla temsil duasıyla Başkan Mehmet Ali Dim'le gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.