KGK 'Cep'lere girdi
14 Ekim 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile resmen kurulan Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) cep telefonu uygulamaları hizmette
KURULUŞU 14 Ekim 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan, onay öncesi ve sonrası İstanbul’da yabancı medya temsilcilerine iftar, KKTC ve Azerbaycan Medya Buluşmaları ile Dünya Rus Medya Kongresi’ne ev sahipliği gibi dev organizasyonlarla fark yaratan KGK’nın cep telefonu uygulamaları hizmete girdi. KGK'nın Ankara’nın Çankaya ilçesindeki 5 katlı genel merkez binasında, aylık olağan yönetim kurulu toplantısı öncesi gündem ve değerlendirme için yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, bir de müjde verdi. Dim, "KGK artık cebinizde. Telefon uygulamalarımızı cep telefonunuza indirerek haberler ve gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Tüm meslektaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. KGK üyeleri Başkan Mehmet Ali Dim önderliğinde yönetim kurulunun aylık olağan toplantısını Ankara Genel Merkez binasında gerçekleştirdi. Statügereğince, Ankara ve İstanbul dışındaki 79 ilimize temsilci ataması yapıldı. 2020 yılı etkinlikleri de konuşuldu.
İŞTE KGK UYGULAMASININ LİNKLERİ
ANDROİD TELEFONLAR İÇİN
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kureselgazetecilerkonseyi.kgk
IPHONE TELEFONLAR İÇİN
https://apps.apple.com/tr/app/kgk/id1489033596?l=tr
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