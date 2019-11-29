KGK: Bu sonuç ortak çabanın ürünü

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Erzurum Adliyesi'nde hakim, savcı ve adliye personeliyle yemek yedikten sonra Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı'nı makamında ziyaret etti.

Gül, adliye çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki adalet hizmetlerini değerlendirmek ve temaslarda bulunmak için Erzurum'da bulunduğunu söyledi.

Gazetecilere yeni yargı paketini değerlendiren Gül, yargı paketlerinden birincisinin teveccühle karşılandığını, yargı paketlerinin devamının geleceğini belirterek "Erzurum, İstinaf Merkezi olarak yargısal hizmet vermeye başlayan illerimizden birisi. Bölgedeki adalet hizmetlerini değerlendirmek adına Bölge Değerlendirme Toplantısı için buradayız. Yargı paketlerimizden birincisi kanunlaştı. Milletimizin büyük beğenisiyle kanunlaşan bu yargı paketi artık uygulama aşamasında. Büyük bir teveccüh olduğunu görüyoruz, elbette bu paketler devam edecek. Milletimizin sorunlarını çöze çöze hem yargıya güvenin arttığı, hem de adalet hizmetlerinin etkinleştiği süreci hep birlikte yaşayacağız. Yargı paketimizde hukuka uygun düzenlemeler söz konusu ancak basın ilanları ile alakalı herhangi bir düzenleme olacağı söz konusu değil. Yargı paketimizde böyle bir düzenleme bulunmuyor. Dolayısıyla gazetelerin ve medyanın desteklenmesi için, hür yayın yapabilmeleri için, bu anlamda desteğin sürmesi için ilanlarla ilgili herhangi bir sona erdirme söz konu değil" dedi.

KGK'DAN BAKAN GÜL'E TEŞEKKÜR

Bu açıklamayı sevinçle karşıladıklarını söyleyen Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, "Zor şartlar altında görev yapan yerel basınımızın ayakta kalması için ilanlar çok önemliydi. Duyarlılığı ve desteği için Türk yerel basını adına Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'e sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Sektörü temsil eden tüm meslek örgütlerinin ortak çabası ile alınan sonuç sevindiricidir" dedi.