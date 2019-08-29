KGK: Bir kahramanlık destanı 

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferin 97. yıldönümüne ilişkin yayınladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kahraman Türk ordusu ve milletimiz, 30 Ağustos Zaferi ile her bir karışı şehit kanlarıyla sulanmış vatanımızı parçalamak isteyenlere hak ettikleri cevabı en iyi şekilde vermiş, tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. 30 Ağustos 1922'de kazanılan bu zaferle Anadolu'nun tüm topraklarının ebedi Türk yurdu olması sağlanmıştır. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan 30 Ağustos Zaferi, bağımsızlıktan asla ödün vermeyen bir milletin tüm imkansızlıklara rağmen, azim ve kararlılıkla yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Bugün de ülke sathında tüm vatan topraklarına harici ve dahili düşmanların saldırılarına, aynı ruh ve heyecanla karşı koymak, sağduyulu her vatan evladının görev ve sorumluluğudur. Basınımız da, bu konuda üstlendiği ulvi görevi Hasan Tahsin gibi sürdürecektir. Başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı, minnet ve dualarla anarken, milletimizin ve meslektaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarız."