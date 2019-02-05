KGK bildirisinde 'Saygınlık' vurgusu

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Yerel Medya Meclisi’nin 4. Danışma Kurulu toplantısı Kayseri’de gerçekleştirildi. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nin üyeleri arasında düzenlediği ‘Yılın En İyileri 2018’ gazetecilik yarışmasında derece alanlar için düzenlenen ödül töreni nedeniyle Kayseri’de 3-5 Şubat 2019 tarihlerinde Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde 35'e yakın ilden cemiyet başkanı ve temsilcisi bir araya geldi. KGK Yerel Medya Meclisi toplantısına konuşmacı olarak katılan Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Onur Önürmen, yeni medya platformları konusunda “Dijital Yayıncılık” konulu bir sunum yaptı. Dünyada, 2000 yılından sonra dijital yayıncılığın öne çıktığına işaret eden Önürmen, sektördeki bu değişim nedeniyle reklam paylarının buna göre dağıtıldığına, reklam payının ilk kez yazılı basını geçtiğine dikkat çekti. Günümüzde, internet sitelerinin, kimin ne kadar okuduğunu, içeriğin hangisinin okuyucunun ilgisini çektiğinin tespitinin mümkün ve denetlenebilir olduğunu ifade eden Dr. Onur Önürmen "Geleneksel yayıncılıktaki ürün bakkalda satılan bir gün önceki ekmeğe benzer. Hiç kimse tazesi varken bir gün önceki ekmeği satın almak istemez” dedi.

'ROBOTİK GAZETECİLİK YOLDA'

Türk kullanıcılarının, internette günde ortalama 7 saat 15 dakika geçirdiğini, bu sürenin 3 saat 43 dakikasının mobil cihazlar üzerinden olduğunu anlatan Dr. Önürmen, “Bu sürenin 2 saat 46 dakikası sosyal medyada geçiyor. Günümüzde İnternet kullanıcıları da içerik üretiyor. Ben buna, vatandaş değil, ben tanık haberciliği diyorum. Sosyal medya kullanıcıları ağırlıklı olarak istatistiklere göre eğlence istiyor, ciddi şeylerle fazla ilgilenmiyor. Yakın bir süreçte haber metni kullanan robotik gazetecilik ile karşılaşacağız. Mesleğimiz bu anlamda belki elimizden alınacak. Böyle bir dünyaya yazılımlara doğru gidiyoruz. Verilerin çok olması, manipule edilmesi de gündeme geliyor. Dijital yayıncılıkta yalan haberle mücadele de gerekiyor. Engellemek için çalışmalar yapılıyor" dedi.

'BASILI YAYINCILIK DİJİTALE YENİK DÜŞTÜ'

2019 yılından itibaren geleneksel yayınların, tirajların düşmesi ve reklam gelirlerinin azalmasına neden olduğuna da dikkat çeken Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Onur Önürmen “Bunun için yeni fırsatlar ortaya çıkacak. Kullanıcının güvenini kazanmak önemlidir. İnternet üzerinden yayınlanan haberin içeriğini bedava dağıtıyoruz. Digital içeriğin parayla satılması gündeme geldi. Ama onlarda sosyal mecralardan sağlanan verileri kullanıyorsunuz. Neden kullanıcı para versin? İçeriğin zenginleştirilmesi gerekiyor. Kayseri’ye kar yağdı, veliler okulların tatil olup olmadığını, gazetelerden değil, Rektörün, Valinin Twitter hesabından takip etti. Basılı yayıncılık dijitala yenik düştü. Basılı yayıncılık kökünden bitmeyecek ama nostaljik olarak devam edecek. Dijitali iyi kullanan muhabir çok iyi iş yapacak. Haber çok, ama habere değer katmak bizim elimizde, bu nedenle okuyucunun sadakat ve güvenini kazanmak önemlidir. Fotoğraflarla galeri yaparak tık avcılığı yöntemi 15 yıl geride kaldı" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜM İL VE İLÇELERDE KGK ÖRGÜTLENMESİ YAPILACAK'

Küresel Gazeteciler Konseyi Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, kuruluş için yürütülen yasal prosedür konusunda bilgi verdi. Genel Başkan Dim, "Yol arkadaşlarımızla ortaya koyduğumuz kararlılıktan sonra, oluşturulan üçlü komisyon çalışmalarını tamamladı ve ardından resmi kuruluş başvurumuz yapıldı" dedi. Dim, şöyle devam etti: "Cemiyet yapılanmasında sorunlar olmaya başladı. İtibarını koruyan gazeteciler cemiyeti sayısı çok az. Birçok il ve ilçede çok sayıda cemiyet var. Sabah erken kalkan ya gazete ya haber sitesi ya da cemiyet kuruyor. Güçlü olan, itibarlı, köklü kuruluşlara lafımız yok. Tüm il ve ilçelerde KGK örgütlenmesi yapılacak. Hiç bir yapı düşmanımız değil. Kapımız herkese açık. Gazeteci olan herkes üye olabilir. Gerçek kişi ve tüzel kişi üye olabilir. Bu öyle bir yapı ki, baro veya oda gibi, neresinden bakarsanız, hangisinin iyi tarafını alırsanız bizde var. Tanıdıkça hak vereceksiniz. Kuruluş başvurusunu yaptık, yazışmalar devam ediyor. Devletin tüm kurumlarıyla işbirliği yapabiliyoruz. Yarı kamu kuruluşu gibiyiz. Sizler tarih yazıyorsunuz, tarih de sizleri yazacak" dedi.

İŞTE KAYSERİ BİLDİRİSİ

KGK Yerel Medya Meclisi Kayseri bildirisi de yayınlandı. KGK Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim imzalı bildiride aynen şu ifadeler yer aldı:

"Toplantıya katılan Gazeteciler Cemiyetlerinin Başkan ve Üyeleri olarak;

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yenilenen Sarı Basın Kartları için ilk kez başvuru yapanlar ile sürekli kart alacakların tespitine yönelik komisyonun bir an önce toplanması ve üyelerinin tespit edilmesine,

- Her ilde hatıra ormanı oluşturulması için çalışma yapılmasına,

- Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun son genel kurulunda ortaya çıkan anti demokratik uygulamalar sonucu yürütülen hukuki sürecin takip edilmesine,

- Küçük olsun, benim olsun mantığı sonucu, illerde kişisel koltuk hırsı ile kurdurulan ve kurdurulma girişimleri süren cemiyetlerin meslek onur ve saygınlığına zarar verdiğine, bundan böyle kuruluşu tamamlanmasından sonra KGK olarak mesleğin ve meslek örgütlerinin kaybettiği saygınlığın yeniden tesisi için çalışmalar yapılmasına dikkat çekildi."

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2019, 18:30