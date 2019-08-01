KGK Başkanı Dim uyardı Antalya BŞB jet hızıyla temizledi

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Antalya Büyük Şehir Belediyesi sorumluluğundaki Keykubat Plajı’na komşu olan yürüme yolu güzergahında yaşanan kirliliği Twitter hesabında paylaştı. Dim, yürüyüş yolu üzerindeki çöplerin fotoğraflarına yer verdiği paylaşımda Antalya Büyük Şehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i etiketleyerek, “Temizlik hat getire. Kırık dökük çöp kutuları var. Hiç mi kimse görmez, denetlemez burayı? Turistin gözüne sokmak için mi bu ihmal?” notunu düştü. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Dim’in paylaşımından kısa süre sonra bölgede temizlik çalışması yaptı. Yapılan çalışma Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Dim ve Böcek’in etiketlendiği paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Merhaba, belirtmiş olduğunuz mevki ekiplerimiz tarafından temizlenmiştir. Hassasiyetiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.” Attığı Twitle ilgi ve duyarlılık için Böcek’e teşekkür eden Dim, “Büyükşehir hızlı çıktı. Twitimin üstünden yarım saat bile geçmeden temizlik ekipleri oradaydı. İlgi ve duyarlılığa teşekkür ederim ancak buraların her daim temiz tutulması gerekir. Yine takipçisi olacağız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2019, 13:00