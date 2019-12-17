KGK Başkanı Dim'den Ürdün çıkarması
"Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Forumu"na katılmak üzere Ürdün’de bulunan KGK Başkanı Dim, Ürdün’de gerçekleştirecekleri medya buluşmasının temellerini attı
GÜNCEL 17.12.2019, 12:48 17.12.2019, 12:52
KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Başkanı Mehmet Ali Dim, Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirilen "Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Forumu"na katıldı. Dim, formda KGK dosyasını Arap Ülkeleri Enerji Komitesi Başkanı Muhammed Altaani'ye vererek “Ürdün'de yapmayı planladığımı medya buluşması için de görüş alışverişinde bulunduk” dedi. Dim, "Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Forumu" sonrasında KGK adına Arap Ülkeleri Enerji Komitesi Başkanı Altaani'ye bir de teşekkür plaketi verdi. Ürdün Başbakan Yardımcısı Ziyad Jebreel'in elinden şükran plaketi alan Dim, “İşbirliği için temellerini de attık” diye konuştu.
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