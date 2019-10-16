KGK Azeri devlet televizyonuna konuk oldu

KURUCU Genel Başkanlık görevini Mehmet Ali Dim'in yürüttüğü Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), Bakü'deki temaslarını sürdürüyor. Azerbaycan Matbuat Şurası işbirliğiyle Küresel Medya Buluşması'nı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştiren KGK, Medya Buluşması'nın 3'üncü gününde Azerbaycan devlet kanalı AZ TV'ye konuk oldu. KGK kurucuları Bülent Aydemir ve Elşad Eyvazlı ile birlikte canlı yayına katılan KGK Başkanı Mehmet Ali Dim, canlı yayında Bakü Medya Buluşması üzerine sohbet etti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun desteğiyle düzenlenen organizasyon kapsamında konuklar, bugün Guba Ermeni Mezalimi Müzesi ve Mezarlığı'na ziyaretin ardından "Dünyadaki Çatışmalar ve Medya" konulu konferans gerçekleşecek. Konferansın konuşmacıları Farid Shafiyev ve Tural Ganjaliyev olacak.