KGK Azeri devlet televizyonuna konuk oldu
Küresel Medya Buluşması için Bakü’de bulunan KGK Başkanı Mehmet Ali Dim, Azeri devlet televizyonuna konuk oldu. Dim, canlı yayında KGK ve Medya Buluşması hakkında bilgi verdi
KURUCU Genel Başkanlık görevini Mehmet Ali Dim'in yürüttüğü Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), Bakü'deki temaslarını sürdürüyor. Azerbaycan Matbuat Şurası işbirliğiyle Küresel Medya Buluşması'nı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştiren KGK, Medya Buluşması'nın 3'üncü gününde Azerbaycan devlet kanalı AZ TV'ye konuk oldu. KGK kurucuları Bülent Aydemir ve Elşad Eyvazlı ile birlikte canlı yayına katılan KGK Başkanı Mehmet Ali Dim, canlı yayında Bakü Medya Buluşması üzerine sohbet etti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun desteğiyle düzenlenen organizasyon kapsamında konuklar, bugün Guba Ermeni Mezalimi Müzesi ve Mezarlığı'na ziyaretin ardından "Dünyadaki Çatışmalar ve Medya" konulu konferans gerçekleşecek. Konferansın konuşmacıları Farid Shafiyev ve Tural Ganjaliyev olacak.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
|İmsak
|05:40
|Güneş
|06:59
|Öğle
|12:48
|İkindi
|15:56
|Akşam
|18:27
|Yatsı
|19:41
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2