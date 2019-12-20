KGK 79 İl'e temsilci atadı
Ankara-Çankaya'da yeni hizmete giren KGK Genel Merkezi'nde ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi
GÜNCEL 20.12.2019, 17:30 20.12.2019, 18:27
KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Yönetim Kurulu, Ankara'nın Çankaya ilçesinde hizmete giren KGK Genel Merkezi'nde ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıya ilişkin bilgi veren KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim "Yönetim kurulumuzun aylık olağan toplantısını Ankara Genel Merkez binamızda gerçekleştirdik. Statümüz gereğince, Ankara ve İstanbul dışındaki 79 ilimize temsilci ataması yapıldı. 2020 yılı etkinlikleri de konuşuldu. Alınan kararların camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi
Toplantının ardından KGK Yönetim Kurulu, yeni genel merkez hatırası fotoğraf çektirdiler.
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