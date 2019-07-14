KGK 15 Temmuz mesajı: 'Tarihin gördüğü en büyük hainlik'

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, 15 Temmuz mesajında "Bu darbe kalkışması, ülkemizin tarihindeki en büyük vatan hainliğidir" dedi.

Dim, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yüce Türk Milleti, 15 Temmuz 2016'da kahramanlığıyla tüm dünyaya demokrasi dersi vermiş ve ülkemizi uçurumun kenarından almıştır. 15 Temmuz 2016 tarihi, ülkemiz ve milletimiz için tam bir kabustu. Ülkemiz üzerindeki hain emelleri hiç bitmeyen dış güçlerin maşası olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY), yüce meclis başta olmak üzere bir çok kamu binasını bombalamış, güvenlik güçlerimizin ve savunmasız halkın üzerine ateş açmış, ölüm kusmuş, yüzlerce vatandaşımızı şehit edip, binlerce insanımızı yaralamıştır. 15 Temmuz darbe kalkışması, bu ülkenin tarihine geçen en büyük vatan hainliğidir. KGK olarak, bu hain girişime sebep olanları, bu hainliğe göz yumanları, destek verenleri, aktif olarak görev alanları, kurşun sıkanları, bomba atanları, kan kusanları, ekmeğini yiyip suyunu içtikleri ülkelerine ihanet edenleri milyon kere lanetliyoruz. Kahraman 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, kahraman gazilerimize ve o gece hainleri kısa sürede etkisiz hale getiren vatansever güvenlik güçlerimize ve halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca bu hain girişime karşı onurlu bir direnç ortaya koyan Türk medyasını ve yürekli meslektaşlarımızı da gönülden kutluyoruz. Türk halkının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun."