Keykubat’ın gurur tablosu

ALANYA Alaaddin Keykubat Koleji öğrencilerinden Gamze Temel, 2017 yılındaki EMF Muay Thai Avrupa Şampiyonluğu’ndan sonra bu kez de 2018 EMF Muay Thai Avrupa Şampiyonu olarak hem duble yaptı, hem de Alanya'yı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etti. Şampiyona sonrası açıklama yapan Gamze Temel, "Uzun süreden beri sistemli, programlı bir şekilde çalışma yaptık. Hemen akabinde Milli Takım’a seçildim. Orada kazandığım tecrübe ile bugün burada Alanya'ma, okulum Alaaddin Keykubat Koleji'ne, güzel Türkiye’me bir şampiyonluk ve kupa getirdiğim için gururluyum. Bu kupayı almam da antrenörüm Esin Aslan'a, okulum Alaaddin Keykubat Koleji yönetimine ve öğretmenlerime, bu noktaya gelmemde beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim" dedi. Alınan başarı sonrası bir açıklama da Alaaddin Keykubat Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Can Baysal’dan geldi. Baysal, "Gamze ile yaz başında oturup çok güzel bir planlama yaptık. Gerek sportif hayatında, gerekse derslerinde bizi gururlandıran bir öğrencimiz. Bugün burada okulunu, Alanya'yı ve Türkiye'yi en güzel şekilde temsil ederek göndere Türk Bayrağı’nı bir kez daha çektirdi. Okulumuzda birçok sporcu yetiştiriyoruz. Bunların başında Gamze Temel ve Mehmet Can Gülerdağ geliyor. Milli olan bu öğrencilerimizle 2018/2019 sezonunda gerek bireysel gerek takım oyunlarında birçok kupaya talibiz” diye konuştu.