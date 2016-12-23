Keykubat yeni yerinde

ALANYA Keykubat Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, kuruluşundan 3 yıl sonra kendi mülküne taşındı. Taşınmanın tüm ortaklara hayırlı olması temennisinde bulunan Kooperatif Başkanı Velittin Yenialp, "Kooperatifimiz 500 ortak sayısına ulaştı. 500 ortağın artık kendi bir yeri oldu. Bundan sonra kirada değil, kendi yerimizde faaliyetlerimize devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde resmi açılışımızı yapacağız. Faaliyetlerimize Saray Mahallesi, Çangal Sokak'ta bulunan Başkent Üniversitesi Alanya Araştırma ve Uygulama Hastanesi altındaki Yurdakul Apartmanı'nda devam ediyoruz. Kooperatif üyelerimize ve esnafa hayırlı olsun. Kooperatifin tadilatında bizlere yardımcı olan iç mimar Emre Sarıkadıoğlu'na, mimar Mustafa Toklu'ya, Çözüm Yapı Market'ten Mehmet Şimşek'e ve emeği geçen tüm ustalarımıza teşekkür ederim" dedi.
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