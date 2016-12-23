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Keykubat yeni yerinde

Alanya'nın 4 kredi kefalet kooperatifinden biri olan Keykubat Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi kendi mülküne taşındı. Resmi açılış ise çok yakında!

Keykubat yeni yerinde

Alanya'nın 4 kredi kefalet kooperatifinden biri olan Keykubat Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi kendi mülküne taşındı. Resmi açılış ise çok yakında!

23 Aralık 2016 Cuma 15:46
Keykubat yeni yerinde
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Haber: Alper KUTAY
ALANYA Keykubat Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, kuruluşundan 3 yıl sonra kendi mülküne taşındı. Taşınmanın tüm ortaklara hayırlı olması temennisinde bulunan Kooperatif Başkanı Velittin Yenialp, "Kooperatifimiz 500 ortak sayısına ulaştı. 500 ortağın artık kendi bir yeri oldu. Bundan sonra kirada değil, kendi yerimizde faaliyetlerimize devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde resmi açılışımızı yapacağız. Faaliyetlerimize Saray Mahallesi, Çangal Sokak'ta bulunan Başkent Üniversitesi Alanya Araştırma ve Uygulama Hastanesi altındaki Yurdakul Apartmanı'nda devam ediyoruz. Kooperatif üyelerimize ve esnafa hayırlı olsun. Kooperatifin tadilatında bizlere yardımcı olan iç mimar Emre Sarıkadıoğlu'na, mimar Mustafa Toklu'ya, Çözüm Yapı Market'ten Mehmet Şimşek'e ve emeği geçen tüm ustalarımıza teşekkür ederim" dedi.
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