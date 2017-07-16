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Keykubat 15 Temmuz'u unutmadı

Esnafın darbelere karşı durduğunu belirten Kooperatif Başkanı Yenialp, 15 Temmuz'un ekonomiyi olumsuz etkilese de ülkenin hızla toparlandığını söyledi

Keykubat 15 Temmuz'u unutmadı

Esnafın darbelere karşı durduğunu belirten Kooperatif Başkanı Yenialp, 15 Temmuz'un ekonomiyi olumsuz etkilese de ülkenin hızla toparlandığını söyledi

16 Temmuz 2017 Pazar 21:51
Keykubat 15 Temmuz'u unutmadı
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ALANYA Bakkallar ve Bayiler Odası ile Alanya Keykubat Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Velittin Yenialp, kooperatifin 550 üyesine 15 Temmuz'u anlatan afişler dağıttı. Yenialp, "Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'nin (TESKOMB) önderliğinde Türkiye'de bulunan binin üzerindeki kooperatiflere 15 Temmuz Demokrasi Bayramı ve Milli Birlik Günü'nü kutlamak maksadıyla kooperatifimizin üyelerinin işyerlerine afişler yapıştırdık. Esnafımız her zaman olduğu gibi bugün de devletinin yanında. Hain darbe girişimine ilk karşı çıkanlardan biri de ahilik geleneğinden gelen esnafımız oldu. Hain darbe girişimi ülke ekonomisini olumsuz etkilese de Türkiye kısa sürede toparlanarak gücünü gösterdi. Her zaman devletinin ve milletinin yanında yer alan, aileleri ve yanlarında çalışanlarla birlikte Türkiye'nin 4'te 1'ini temsil eden esnaf ve sanatkârlarımız, nereden ve kimden gelirse gelsin, darbelere karşı dimdik ayakta oldu ve ayakta olmaya devam edecek. Dün olduğu gibi bugün ve her zaman milletimiz ve esnaf teşkilatımız ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkacak. Tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kooperatif Başkanı YenialpTemmuz
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