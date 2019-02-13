Kestel'e iddialı muhtar adayı

Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde Mevlüt Boz muhtar adaylığını açıkladı

Kestel'e iddialı muhtar adayı
banner404

ALANYA'NIN en büyük seçmen nüfusuna sahip mahallerinden biri olan Kestel Mahallesi'nde önümüzdeki günlerde yapılacak yerel seçimlerdeki muhtarlık adaylığına Mevlüt Boz, muhtar adaylığı için kolları sıvadı. Kestel Mahallesi muhtar adayı Mevlüt Boz seçim çalışmalarına başladı. Vatandaşları ziyaret eden muhtar adayı, mahalle sakinlerinden destek istedi. Boz 'Geleceğinizi yönetin, daha iyisi için daha iyisini seçin' slagonuyla yola çıktı. Daha iyi bir Kestel için Kestel Mahallesi sakinlerinden destek isteyen muhtar adayı Boz yanında olan herkese teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 18:40
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Keyaoğlu’ndan CHP çıkarması  
Keyaoğlu’ndan CHP çıkarması  
  1. POLİTİKA

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479