Kestel'e iddialı muhtar adayı

ALANYA'NIN en büyük seçmen nüfusuna sahip mahallerinden biri olan Kestel Mahallesi'nde önümüzdeki günlerde yapılacak yerel seçimlerdeki muhtarlık adaylığına Mevlüt Boz, muhtar adaylığı için kolları sıvadı. Kestel Mahallesi muhtar adayı Mevlüt Boz seçim çalışmalarına başladı. Vatandaşları ziyaret eden muhtar adayı, mahalle sakinlerinden destek istedi. Boz 'Geleceğinizi yönetin, daha iyisi için daha iyisini seçin' slagonuyla yola çıktı. Daha iyi bir Kestel için Kestel Mahallesi sakinlerinden destek isteyen muhtar adayı Boz yanında olan herkese teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 18:40