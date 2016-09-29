'Kestel cazibe merkezi olacak'

YAKLAŞIK 6 aydır bölgede çok ciddi bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Başkan Yücel, "Öncelikle Kestel, Mahmutlar ve Kargıcak’ın içme suyu ile kanalizasyon hattının yapılmasını bekledik. Bu süre içerisinde halkımız mağdur oldu. Kendilerinden özür diliyoruz" dedi.

'30 METRELİ YOL BÖLÜNMÜŞ OLARAK HİZMETE SUNULACAK'

Asfalt çalışmasının D-400’den üniversitenin bulunduğu Sarıağalar Mevkii’ne kadar devam edeceğini ve bir hafta içerisinde tamamlanacağını belirten Başkan Yücel, "Aynı zamanda Kestel’in can damarı olan, öncesinden temel alt yapısının ve kanalizasyon altyapısının tamamlandığı 30 metrelik yolun merkeze kadar 2 kilometrelik kısmını, bölünmüş yol olarak parke çalışmasının ardından hizmete sunacağız. Yağmursuyu drenajlarının yapıldığı 30 metrelik yoldaki çalışmaları Ocak ayına kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Bütün çalışmalarımız bölgenin bir cazibe merkezi olması içindir" diye konuştu.



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