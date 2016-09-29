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'Kestel cazibe merkezi olacak'

Kestel Mahallesi’nde kaldırım ve cadde düzenleme çalışmalarının tamamlandığı Üniversite Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmasını yerinde denetleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bölgede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler verdi

'Kestel cazibe merkezi olacak'

Kestel Mahallesi’nde kaldırım ve cadde düzenleme çalışmalarının tamamlandığı Üniversite Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmasını yerinde denetleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bölgede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler verdi

29 Eylül 2016 Perşembe 21:59
'Kestel cazibe merkezi olacak'
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YAKLAŞIK 6 aydır bölgede çok ciddi bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Başkan Yücel, "Öncelikle Kestel, Mahmutlar ve Kargıcak’ın içme suyu ile kanalizasyon hattının yapılmasını bekledik. Bu süre içerisinde halkımız mağdur oldu. Kendilerinden özür diliyoruz" dedi.
'30 METRELİ YOL BÖLÜNMÜŞ OLARAK HİZMETE SUNULACAK'
Asfalt çalışmasının D-400’den üniversitenin bulunduğu Sarıağalar Mevkii’ne kadar devam edeceğini ve bir hafta içerisinde tamamlanacağını belirten Başkan Yücel, "Aynı zamanda Kestel’in can damarı olan, öncesinden temel alt yapısının ve kanalizasyon altyapısının tamamlandığı 30 metrelik yolun merkeze kadar 2 kilometrelik kısmını, bölünmüş yol olarak parke çalışmasının ardından hizmete sunacağız. Yağmursuyu drenajlarının yapıldığı 30 metrelik yoldaki çalışmaları Ocak ayına kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Bütün çalışmalarımız bölgenin bir cazibe merkezi olması içindir" diye konuştu.
 
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Son Güncelleme: 29.09.2016 22:50
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Sıcak Asfalt çalışmasıAdem Murat YücelKestel MahallesiKestel Cazibe Merkezi Olacak
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