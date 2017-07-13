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Kesmeye kıyamadığı ağaçların arasına ev yaptı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan Yusuf Soku'nun kesmeye kıyamadığı çam ve meşe ağacının arasına yaptığı ahşap ev, görenlerin dikkatini çekiyor.

Kesmeye kıyamadığı ağaçların arasına ev yaptı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan Yusuf Soku'nun kesmeye kıyamadığı çam ve meşe ağacının arasına yaptığı ahşap ev, görenlerin dikkatini çekiyor.

13 Temmuz 2017 Perşembe 16:13
Kesmeye kıyamadığı ağaçların arasına ev yaptı
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GÜNEŞLİ Mahallesi'nde yaşayan Soku, iki yıl önce arazisine ev yapmak istedi. Alanda yan yana bulunan çam ve meşeyi kesmeye kıyamayınca farklı bir çözüm bulan Soku, ağaçların arasına iki katlı ahşap ev yaptırdı.Ahşap ev, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Evde ücreti karşılığında kalan turistler, doğayla iç içe olmanın tadını çıkarıyor.Yakındaki diğer evlerinde yaşayan Yusuf Soku ve İngiliz eşi Corinne de zaman zaman burada kalıyor.

"SADECE SU, HOROZ VE TAVUK SESİ DUYUYORLAR"

Yusuf Soku, AA muhabirine, üç odadan oluşan evi sedir ağacından yaptığını söyledi Şehir hayatı ve araç gürültüsünden sıkılanların bölgeyi ziyaret ettiğini anlatan Soku, "Evi ağaçlara zarar vermeden yapmaya özen gösterdik. Ağaç dallarının arasından güzel bir ev ortaya çıktı." dedi.Ağaç duyarlılığından dolayı çevresindekilerin takdirini toplayan Soku, eve yerli turistlerin yanı sıra yabancıların yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.Soku, burada kalanların su, horoz ve tavuk sesinden başka bir şey duymadığını dile getirdi.Corinne Soku ise alt tarafında küçük bir dere bulunan ve doğayla iç içe olan evin, kişinin tüm stresini aldığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
MuğlaAğaçEvYusuf Soku
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