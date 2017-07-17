KESK’lilere müdahale: 28 gözaltı

KESK Diyarbakır Şubeler Platformunca KHK’larla ihraç edilen üyelere ilişkin basın açıklaması yapılmak istendi. KESK’e bağlı sendikalara üye bir grup, merkez Yenişehir ilçesi Ofis AZC Plaza önünde bir araya geldi. Açıklama nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis, kentte açık alanda her türlü toplantı ve gösterinin yasak olduğu anonsu yaparak, grubun dağılmasını istedi. Dağılmayan grup, 5 dakikalık oturma eylemi yapmak istedi. Bunun üzerine polis, tekrar dağılmaları yönünde anons yaptığı gruba müdahale etti. Çıkan arbedede 28 KESK’li gözaltına alındı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.