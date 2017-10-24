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"Keşke Yunan galip gelseydi" diyen tarihçiye ateş püskürdü!

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Bahçeli, tarihçi Kadir Mısıroğlu'nun "Keşke Yunan galip gelseydi" sözlerine "Utanç verici." diyerek sert çıktı

"Keşke Yunan galip gelseydi" diyen tarihçiye ateş püskürdü!

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Bahçeli, tarihçi Kadir Mısıroğlu'nun "Keşke Yunan galip gelseydi" sözlerine "Utanç verici." diyerek sert çıktı

24 Ekim 2017 Salı 13:44
"Keşke Yunan galip gelseydi" diyen tarihçiye ateş püskürdü!
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MHP Genel Başkanı  Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Kadir Mısıroğlu'na tepki gösterek "Milli mücadeleyi kötülemek için fırsat konuşanların hatta 'keşke Yunan galip gelseydi' diyenlerin varlığı utanç vericidir. Atatürk'e sövmek bunların mesleğidir" diye konuştu.

İşte Bahçeli'nin konuşmasının o kısmı:

Türk milleti yavan bir kalabalık değildir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş şartlarını inceleyen herkes bu hakikati görebilecektir. Milli mücadele ruhu, Cumhuriyet'in meşalesini yakmıştır.

"YILGINLIK OLSAYDI 29 EKİM'DE CUMHURİYET İLAN EDİLEMEZDİ"

Eğer yılgınlık olsaydı 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilemezdi. 30 Ekim 1918 tarihli Mondros rezaletiyle sökün eden karanlık yayılan karamsarlık Sevr ile daha da katılaşmış, işgalle katlanmıştır. Anadolu coğrafyası sanki ateşe verilmişti. Varlığımızla adeta hançer vurulmuştu. İşte böyle hazin bir durumda istilanın karşısına imanla, millet sevdasıyla, vatan aşkıyla çıkan milliyetçi kahramanlar çöldeki serabı gerçeğe dönüştürdüler.

"CUMHURİYET ŞU ANA KADAR BULUNMUŞ EN İYİ SİSTEM"

Milletimiz yaşanmış bir destan sonucunda ayağa kalkmayı başarmıştır. Cumhuriyet demokrasiyi geliştiren şu ana kadar bulunmuş en iyi sistemdir. İçinden geçtiğimiz şu günlerde bu devlet yapılanmasının tahribata maruz kaldığı bilinen bir gerçektir.

"HATTA 'KEŞKE YUNAN GALİP GELSEYDİ' DİYENLERİN VARLIĞI UTANÇ VERİCİDİR"

Milli mücadeleyi kötülemek için fırsatta konuşanların, hatta 'keşke Yunan galip gelseydi' diyenlerin varlığı utanç vericidir. Bunlara bir delinin hezeyanı mı diyelim? Diyemeyiz kanımız çekilir. Atatürk'e sövmek bunların mesleğidir, son yıllarda bu zevatın sayısındaki artış da dikkat çekicidir. Bunlar her şey olsalar da adam olamazlar, insan olamazlar, Türk ise asla olamazlar. Cumhuriyet düşmanlarının maskesi düşmüştür.

KADİR MISIROĞLU NE DEMİŞTİ?

Tarihçi Kadir Mısıroğlu, bir konuşmasında, "Beni tefe koyarlar ama keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı. Ne şeriat yıkılırdı. Ne medreseler lağvedilirdi. Ne hocalar asılırdı. Hiç biri olmazdı" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Milliyetçi Hareket PartisiDevlet BahçeliPolitikaGüncel
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