KESK 'Barış' dedi: ‘Bütün çocuklar barıştan yanadır’

Ceren Şahin

1 EYLÜL Dünya Barış Günü’nde Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada Ortadoğu’da yaşanan sürece dikkat çekilirken, emek ve barış mücadelesine vurgu yapıldı.

‘MİLLİYETÇİLİĞİ ÇOĞALTIYOR, OYA DÖNÜŞTÜRÜYORLAR’

İkinci Dünya Savaşı’nda 52 milyon insanın öldüğü, milyonlarca insanın engelleriyle hayatına devam etmek zorunda kaldığını ifade edildiği açıklamada “Savaşın üzerinden 80 yıl geçmesine rağmen emperyalist güçler aynı amaçlar ve sermayenin sınırsız, koşulsuz dolaşımı için kan dökmeye, işgale ve büyük bedeller ödenerek elde edilmiş temel hak ve özgürlükleri ayaklar altına almaya devam ediyorlar. 1. ve 2. dünya savaşlarında daha fazla insan son 80 yılda yaşanan savaşlarda ve çatışmalarda yaşamını yitirdi. Milyonlarcası sakat kaldı. Her iki dünya savaşı sırasında yaşanan zorunlu göç yer değiştirme ve sürgünden daha fazla insan bugün yurtlarını terk etmek zorunda kalarak çeşitli ülkelerde mülteci olarak yaşamaya çalışıyor. Mülteciliğe yol açan politikaları hayata geçirenler mültecilik göçmenlik karşıtlığı üzerinden milliyetçiliği, ırkçılığı çoğaltıyor, oya dönüştürüyorlar. Karlarını arttırarak kasalarını dolduruyor, yeni çatışmaların fitilini ateşliyorlar. Halklar arasındaki milliyet, din, dil, etnik kimlik farklılıklarını düşmanlaştırma politikalarına, savaşlara gerekçe haline getiriyorlar. Yitip giden hayatlar, doğa tahribatının, dünyanın geleceğini tehdit eder düzeye ulaşması açlığa, susuzluğa, sefalete sürüklenen milyonlar, göç yollarında yitip giden yüz binler, her geçen gün derinleşen gelir adaletsizliği umurlarında değil” dendi.

‘ÇATIŞMALARIN BEDELİNİ YOKSULLAR ÖDÜYOR’

Açıklamanın devamında çatışmaların bedelini savaşları çıkaranların değil ezilenlerin, emekçilerin ödediğine dikkat çekildi ve şu ifadeler kullanıldı: “Çatışmaların bedelini savaşları çıkaranlar değil, yoksullar, ezilenler, emekçiler ödüyor. Silah harcamaları sürekli artıyor. Nükleer silahların sınırlandırılması antlaşmaları bir bir iptal ediliyor. Yeni nükleer silah denemelerinin ardı arkası kesilmiyor. Bu sırada çoğunluğu çocuk olmak üzere milyonlarca insan açlıktan, hastalıktan yaşamını yitiriyor. Eşitliğe, özgürlüğe, demokrasiye dair temel kazanımlar, her gün biraz daha yok ediliyor. Halkın seçme seçilme hakkını elinden alınıyor. Seçim sonuçlarını tanınmıyor, halkın seçtiklerini görevden alarak yerlerine partili memur durumuna gelmiş valileri atıyorlar. Tepkileri ise devlet zoruyla ve aygıtlarıyla engelliyorlar. Ekmeğimize, geleceğimize, aşımıza, ormanımıza, suyumuza, göz dikenler bir arada yaşama irademizi de iktidarları için en büyük tehdit olarak görüyorlar.

‘BARIŞIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İHTİYACIMIZ VAR’

Bu karamsar tabloyu tersine çevirmenin yolu elbette eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesinden geçiyor. Barış mücadelesinin en çok da yaşadığımız Ortadoğu coğrafyasında ve ülkemizde yükseltilmesine, süreklileştirilmesine ihtiyaç var. Barış, uğruna mücadele edilmesi gereken, kazanılması gereken politik bir mücadele başlığıdır. Bu uğurda atılacak her adım, bizleri barışa olduğu kadar insan olma erdemine doğru da götürür. Çünkü tüm halklarla barış içerisinde yaşanmasını istemek ve kendi ülkemizde eşit demokratik, özgür, barış içerisinde yaşamak için mücadele etmek insan olmanın şartıdır. Ülkemizde 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana kesintisiz olarak devam eden OHAL koşulları ve baskıları karşısında, Ortadoğu’da farklı düzeylerde devam eden çatışmaların yarattığı acılara, travmalara karşı hepimizin barışın iyileştirici gücüne ihtiyacı var. KESK ve sivil toplum kuruluşları olarak, savaşlarda çatışmalarda yitirilen milyonlarca insanın anısı önünde saygıyla eğilirken, mücadele başlıklarımızdan birinin barış olduğunun altını çiziyoruz. Örgütlü ve kararlı bir mücadeleyle barışı bu topraklara kök salmış bir ağaç haline getireceğimize söz veriyoruz. Tüm halkların eşit özgür insanca ve kardeşçe yaşayacağı dünyayı kendi ellerimizle kurmanın yolunu açmak için emek ve demokrasiden yana olan herkesi mücadeleye davet ediyoruz.

İnsanların sıkışan elleridir barış

Dünyanın masasındaki ekmektir

Gülümsemesidir annenin

Budur yalnızca

Başka bir şey değildir barış.”