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'Keşfedilmeyi bekliyoruz'

Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, turistik tesislerin yapılmasıyla birlikte Gazipaşa'nın bakir doğası ve tarihi güzellikleriyle turizmin parlayan yıldızı olacağını belirtti

'Keşfedilmeyi bekliyoruz'

Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, turistik tesislerin yapılmasıyla birlikte Gazipaşa'nın bakir doğası ve tarihi güzellikleriyle turizmin parlayan yıldızı olacağını belirtti

09 Ekim 2017 Pazartesi 21:52
'Keşfedilmeyi bekliyoruz'
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GAZİPAŞA'NIN kendisine özgü doğasıyla keşfedilmeyi beklediğini ifade eden Çelik, "Koru Plajı'ndaki doğal havuzlar, Güney Mahallesi'nde Antiochie Ad Cragum Antik Kenti, Beyrebucak Mahallesi'nde Yalandünya Mağarası ve bakir koyları bulunuyor. Antalya'nın 180 kilometre doğusunda yer alan ve ‘Sessiz Cennet’ olarak adlandırılan Gazipaşa, muz üretimi, örtüaltı tarım ve tropikal meyve yetiştiriciliğinin yanı sıra eşsiz tarihi ve doğal güzellikleriyle de dikkati çekiyor" dedi. Başkan Çelik, tarımda önemli bir yere sahip Gazipaşa'nın doğal ve tarihi güzellikleriyle de ziyaretçilerini beklediğini ifade etti. Başkan Çelik, "Koylarından tarihi antik kentlerine, mağaradan su kemerlerine kadar önemli mekanları bulunuyor. Güney Mahallesi'ndeki Kral Koyu'nun adeta görsel şölen sunduğu bir gerçektir. İlçeye 18 kilometre uzaklıkta, 'Nohutyeri' olarak da bilinen ve 'Antiochie Ad Cragum Antik Kenti' adı verilen bölgede kazı çalışmaları sürüyor" dedi.
'TURİZMİN GÖZDE MERKEZİ OLACAK'
Kazılarda bulunan mozaik ve çömlekler üzerinde, iki bin yıl öncesinde markalaşmanın olduğunu gösteren 'ANT' damgasına rastlandığına dikkati çeken Başkan Çelik, "Antik kentin hemen kıyısında, deniz kenarındaki tepelikte Güney Kalesi, kalenin sağında ise bakir Kral Koyu var. 'Delik Deniz' olarak da bilinen Kral Koyu'na balıkçı tekneleri mağaradan geçerek ulaşıyor. Teknelerin giriş yapabileceği büyüklükte bir mağara girişi olan koy, geniş bir havuz görünümünde. Etrafını çevreleyen muz bahçelerinin arasındaki patikadan ancak yürüyerek inilebiliyor. Koyun olduğu bölgede hiçbir tesis olmamasına rağmen her yıl 5 bin turist ziyaret ediyor. Koya tekne turları da düzenleniyor. Turistik tesislerin yapılmasıyla Gazipaşa, bakir doğası ve tarihi güzellikleriyle turizmin parlayan yıldızı olacaktır" diye konuştu.
TURİZM VE TARIM ZENGİNLİĞİ
Gazipaşa'nın turizm ve tarım açısından zenginlikleri bulunduğuna değinen Başkan Çelik "Örtüaltı tarımda büyük paya sahip kentte kıyı şeridi boyunca uzanan muz bahçelerimiz bulunuyor. Koru Mahallesi'nde doğal havuzlar Antalya'da kıyı boyunca kendisini filtre eden tek deniz olma özelliğine sahip. Yörede 'Yalı taşı' denilen ilginç kayalar, akarsuların getirdiği doğal çimento maddesiyle taşın birleşip donmasıyla oluşuyor. Bu doğal havuzlarda her yıl binlerce turist yüzüyor. Birçok antik kenti bünyesinde bulunduran Gazipaşa, keşfedilmemiş koyları, eşiz doğası, organik ve tropikal ürünleri ile ziyaretçilerini bekliyor" diye konuştu.

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Gazipaşa Belediye Başkanı Adil ÇelikTuristik Tesisler
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