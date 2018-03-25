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Kerkük'te bombalı saldırı! 3 sivil yaralandı

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Valilik Caddesi'nde park halindeki bir aracın altına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 sivilin yaralandığı belirtildi.

Kerkük'te bombalı saldırı! 3 sivil yaralandı

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Valilik Caddesi'nde park halindeki bir aracın altına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 sivilin yaralandığı belirtildi.

25 Mart 2018 Pazar 10:52
Kerkük'te bombalı saldırı! 3 sivil yaralandı
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KERKÜK Emniyet Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil,  yaptığı açıklamada, "Kerkük kent merkezindeki Valilik Caddesi'nde alışveriş  merkezinin önünde   park halinde bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi  sonucu 3 sivil yaralandı." ifadesini kullandı.

Aracın altına yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını  bildiren Kamil, "Kentin en işlek caddelerinden birinde meydana gelen patlama,  kimi ya da kimleri hedef aldığı henüz bilinmiyor. Bombalı saldırıda can kaybı  olmadı ama bölgedeki birçok iş yerinde maddi hasar oluştu." şeklinde konuştu.

Kamil, Kerkük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumu iyi  olduğunu belirterek, patlamanın meydana geldiği bölgede geniş çaplı inceleme  başlatıldığını söyledi.

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Son Güncelleme: 25.03.2018 11:52
Anahtar Kelimeler:
YaralandıSivil3BombaKerkük
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