Kepez’in mahallelerinde göz taraması

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi’nin, sağlık tırı ile mahallelerde gerçekleştirdiği göz taramaları yeniden başlıyor. Geçen yıl 31 mahallede 5 bin 589 vatandaşa ulaşan Kepez Belediyesi, bu yılda 35 mahalleye ücretsiz sağlık hizmeti götürecek

Kepez’in mahallelerinde göz taraması
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KEPEZ Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün sağlık tırı, her yıl Kepez’in farklı noktalarına ulaşarak vatandaşın ayağına sağlık hizmeti götürüyor. Özelikle şehir merkezine uzak, köyden mahalleye dönüşen dez avantajlı noktalara ulaştırılan sağlık hizmeti ile vatandaşa erken teşhis ve tedavi için çözüm yolları sunuluyor. Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi’nin uzman ekibi, bu yıl da haftanın iki günü farklı mahallelerde taramalar gerçekleştirecek. 

Sağlık hizmet vatandaşın ayağına 
Kepez Belediyesi Sağlık Tırı, Salı ve Perşembe günleri, çağın yeniliklerini takip eden cihazlar ile Kepez’in 35 mahallesinde göz taraması hizmeti verecek. Geçen yıl 31 mahallede 5 bin 589 vatandaşa ulaşan Kepez Belediyesi, bu yılda 35 mahalleye ücretsiz sağlık hizmeti götürecek. Altınova Düden Mahallesi ile 9 Ekim Salı günü yeniden başlayacak olan ücretsiz göz taramaları, her Cuma günü de ilçedeki okullarda devam edecek. 

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