Kepez’de yaşlılara 5 yıldızlı hizmet

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün seçim döneminde vaad ettiği 70 projeden biri olan ve kısa sürede hayata geçirilen Şefkat ve Huzurevi, yaşlılara beş yıldızlı otel konforunda hizmet veriyor. Kütükçü Mahallesi Şelale Caddesi üzerindeki 2 bin 400 metrekarelik alan üzerine kurulu olan 52 odalı Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevi, sadece bir bakım evi değil, aynı zamanda bir sosyal platform olarak da hizmet veriyor.



“Bu tesisin özelliği şefkati”

Geçtiğimiz yıl hizmete açılan 52 yataklı Şefkat ve Huzurevi’nin en büyük özelliğinin yaşlıların şefkat dolu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri olduğunu vurgulayan Tütüncü, “Huzurevlerinin en büyük özelliği şefkat yanıdır. Küçüklerin büyüklerle böylesi özel ortamlarda sohbet etmesi, bu binaların soğukluğunu yumuşatır. İşte bizde bu anlayışla yola çıkarak, yaşlılarımıza 5 yıldızlı hizmet veren Şefkat ve Huzurevi’ni hediye ettik” dedi.



Mimarisi Darülaceze’den esinlenildi

Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevi’nin yapımında İstanbul’daki tarihi Darülaceze mimarisinden esinlenildi. Şefkat ve Huzurevi modern ve klasik Türk mimarisi izleri de taşıyor. Çok katlı, sıkışık, bunaltıcı yapılar yerine, tek katlı, iç bahçesinde dinlenme yerleri, yürüyüş parkurları, pasif sporların yapılacağı alanlar ve sohbet kamelyalarının olduğu huzurlu bir mekan olarak tasarlanan tesis, mimari yönden huzur veren bir yapısıyla hizmet veriyor.



52 yatak kapasiteli

Yaşlıların huzurlu bir ortamda yaşamlarını idame ettirebilmeleri için tasarlanan Şefkat ve Huzurevi’nde televizyon odaları, kütüphane, hobi atölyeleri, dinlenme mekanları, revir, hemşire odası, ibadethane, yemekhane, psikolog ve diyetisyen odaları, idari ofisler, çamaşırhane yer alıyor. 52 yatak kapasiteli huzurevi 60 yaş ve üzeri misafirleri ağırlıyor. Odaların ikişer kişilik olduğu huzurevi, konaklamalı ya da günübirlikte kullanılabiliyor.