Kepez’de ‘Cumhuriyet Sergisi’ açılıyor

DOKUMAPARK Modern Sanatlar Galerisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95.’nci yılında eşsiz bir sergiye ev sahipliği yapacak. Kepez Belediyesi’nin katkıları ve ressam Zübeyde Özsoy Yavuz’un küratörlüğü’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 95. Yıla Özel 95 Eser adlı ‘Cumhuriyet Sergisi” düzenleniyor. Bu yıl 4.’ncüsü düzenlenecek olan sergi 17 Ekim Çarşamba saat 14.00’da sanatseverlere kapılarını aralayacak.



Sanatseverler Kepez’de buluşuyor

Türkiye’nin dört bir yanından sanatçıların ve eserlerinin Antalya da sanatseverlerle buluşturulacağı serginin açılış konukları arasında Devrim Erbil’de yer alacak. Geleneksel olarak düzenlenen sergi, geçen yılda 94. Yıla Özel 94 Eser ile düzenlenmiş ve sanatseverlerin büyük ilgisini görmüştü.