Kepez’de 575 kilometre yeni yol açıldı

KEPEZ Belediyesi, 10 yılda ilçeye kilometrelerce yol kazandırdı. İlçede bulunan 66 mahallede açılmadık yol kalmadı. Fen İşleri Müdürlüğü, 10 yılda 575 kilometre yeni yol, bin 490 kilometre stabilize, bin 125 kilometre sathi asfalt ve 421 kilometre sıcak asfalt döktü.

Kepez’in değeri arttı

Ekipler 2009 yılından itibaren 14 adet köprü, 411 bin 899 metre kare parke kaldırım, 52 kilometre menfez çalışması yaptı. İlçede 10 yılda gerçekleştirilen yol çalışmalarında 1 milyon 335 bin 671 ton asfalt kullanıldı. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yol ve kaldırım çalışmaları dışında da ilçeye 38 adet muhtar evi, 13 adet taksi durağı da kazandırdı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçenin büyük yollar kat ettiğini belirterek, “Kepez’in değerini 10 yılda kat ve kat artırdık” dedi.