Kepez Devlet Hastanesi sağlığın yeni adresi oldu

KEPEZ Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ramazan Gürkan, yine 1yıl önce 230 olan aktif yatak sayısının 332’ye çıkartıldığını belirterek " Hastanemizde 20 olan yoğun bakım yatak sayımız şu an için 29 yatakla hizmet vermekte. 1 yıl öncesinde hiçbir ürolojik ve göz ameliyatı cerrahi alet eksikliğinden dolayı yapılamazken tüm branşlarda cerrahi alet eksikliklerini giderdik. Şu an için tüm cerrahi girişimler eksiksiz olarak yapılabilmektedir" dedi.

Geçen ay için 3 bin 345 ameliyat yapılan Kepez devlet hastanesinde yine geçtiğimiz ay 108 bin 927 hasta ayakta tedavi gördü. Hastanenin poliklinik hasta sayısının günlük 5 binin üzerinde olduğunu ve acil servislerinin Eğitim Araştırma Hastanesinden sonra aylık 34 bin hasta ile en çok hasta bakan hastane durumuna geldiğinin altını çizen Gürken " Görüntüleme ve laboratuvar anlamında da eksikliklerimizi giderdik. Girişimsel radyoloji işlemlerine de başladık. Kemik Dansitometri , ESWL (Taş Kırma Ünitesi) Üst Düzey USG gibi bir çok eksik cihazlarını da tamamladık. Bu ay içinde 3. Basamak yenidoğan bakım ünitesini de hizmete açacağız." diye konuştu.

Başhekim Op. Dr. Ramazan Gürken, hastanenin kepez ilçesinde olmasına rağmen Antalya'nın başta merkez ilçeler Lara ve Konyaaltı olmak üzere kentin dört bir yanından gelen hastalara hizmet verdiklerini belirterek hastanenin A2 rolündeki bir hastanenin tüm özelliklere sahip olduğunu ve eksiksiz olarak hizmet verdiklerini sözlerine ekledi