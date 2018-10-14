Kepez'den yatırımcı bütçe

BÜTÇENİN yüzde 41.88’ni yatırıma ayırdıklarını belirten Başkan Hakan Tütüncü, “Seçim beyannamemizde vaat ettiğimiz 70 projenin tamamına yakınını gerçekleştirdik. Hatta vaat etmediğimiz birçok eseri de Kepez’e kazandırdık.” dedi.

Tütüncü’den 10. denk bütçe

Daha sonra söz alan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyesinin 2019 yılı gelir ve gider tahmini bütçesiyle ilgili şunları söyledi: “Övünülesi bir bütçeye sahibiz. Başkanlığımda gerçekleştirilen 10. bütçeyi yapıyoruz. Bundan önceki bütçelerin tamamında olduğu gibi borçlanmanın olmadığı denk bir bütçeyi hazırlamış olmanın 10. kez mutluluğunu yaşıyoruz. 2019 yılı gelir bütçemiz 350 milyon TL, gider bütçemiz 350 milyon TL olarak karara bağlandı. Böylece denk bir bütçe sağlanmış oldu.”

Her yıl yatırımcı bir bütçe hazırladıklarına değinen Başkan Hakan Tütüncü, “5 yıllık sürede seçim beyannamemizdeki 70 projenin hepsini bir bir gerçekleştirdik. Hatta vaat etmediğimiz birçok eseri, projeyi de Kepez’e kazandırdık.” ifadesini kullandı.

“Kasamızda para olmasaydı Dokuma’nın tapusunu alamazdık”

Başkan Tütüncü, ‘Ak akçe kara gün içindir.’ sözünü hatırlatarak, şunları kaydetti: “Eğer tutumlu ve idareli bir şekilde bütçenizi yönetirseniz, mali kaynaklarınızı doğru idare ederseniz o zaman kasanızda biriken paralarla hini hacette (gerektiğinde) lazım olacak parayı elinizin altında tutmuş olursunuz.

2005’te dönemin yönetimi tarafından üst kullanım hakkı ihalesiz şekilde Hollandalı bir şirkete verilen eski Dokuma Fabrikası alanında 12 yıldır yaşanan hukuki süreci sulh yoluyla çözdük. Şirket, daha önce ödediği tutar olan 10 milyon 260 bin doların tekrar kendilerine ödenmesi koşuluyla davalardan vazgeçti. Böylece Dokuma’nın tapusu yeniden Antalyalıların oldu. Unutulmamalıdır ki, geçtiğimiz yıl Hollandalı firma, bu mecliste müzakere ettiğimiz teklifi bize getirdiğinde kasamızda para olmasaydı, para bulma yoluna gitseydik Dokuma elimizde olmayacaktı. Eğer bizim kasamızda paramız olmamış olsaydı, belediyenin mali yapısını belli bir disiplin içerisinde sürdürmemiş olsaydık belki de bu gün Dokuma şirketinin üzerindeki şerhleri kaldıramayacak ve Dokuma’nın tapusunu Antalyalılara armağan edememiş olacaktık.”

Bütçeyi 10 yılda yüzde 169 büyüttü

Tütüncü, 2019 yılı bütçesinin yüzde 41.88’nin yatırıma ayırdıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütçelerimiz her yıl kesintisiz büyümüştür. Bütçemizin yüzde 41, 88 yatırıma ayırdık. Bütçenin yüzde 30’undan fazlası yatırıma ayrıldığında bu bütçeler yatırımcı bütçelerdir. Bütçemizin gider bütçesindeki büyümemiz bu yıl yüzde 6, 92’dir. Son 10 yılın bütçelerini göz önüne aldığımızda reel büyüme oranı yüzde 169’dur. Bu rakam 10 yılda Kepez Belediyesini mali alanda yüzde 169 büyüttüğümüz anlamına gelir. 2009-2019 yılları arasındaki bütçelerin yatırım kısımlarındaki artış da yüzde 85’tir. 2009’da 100 lira yatırım yapan Kepez Belediyesi, bugün 185 lira yatırım yapar hale geldi. Yüzde 169 büyümenin yüzde 85’lik kısmını yatırıma aktardık. Bununda mali başarıda önemli bir gösterge olduğunu ifade etmek isterim.”

2019’da 170 km asfalt

Başkan Hakan Tütüncü, “Yatırımcı müdürlüklerin 2019 yılı bütçeleriyle ilgili şu bilgiyi paylaştı: “Bir önceki yıla göre Fen İşleri Müdürlüğümüzün bütçesi yüzde 29,8 reel artış oldu. 2019’a 160 ton asfalt dökeceğiz. 2019 asfalt hedefimiz; 100 km.si sıcak, 70 km.si sathi olmak üzere 170 km.dir. 2019’da 100 bin m2 de kaldırım ve refüj, 80 km yeni yol, 50 km stabilize yol yapmayı da hedefliyoruz.

580 park yenilenecek

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz de 2019’da yeni temalı parklar yapılması ve parklara yeni sosyal tesisler inşa edilmesiyle alakalı özel ve nitelikli bir program hazırladı. Bu temalı parklardan bir tanesi Antalya’da örneği olmayan 22 bin m2 alana kuracağımız Dokuma Botanik Park’tır. Bilimsel çalışmalara altlık olacak botanik bahçeyi Dokuma’ya kurmaya başladık. Sütçüler bölgesinde çocuklarımız için güzel bir trafik eğitim kompleksi yapacağız. Karşıyaka Mahallemizde amatör spor kulüpleri için çok güzel bir tesis inşa edeceğiz. 1. etabını hizmete açtığımız ve bir zeytin yağı üretim yeri olan Lyrboton Kome’de zeytin müzesi kuracağız. 2019’u, parklarımızın tamamıyla alakalı kapsamlı bakım ve onarım yılı ilan ettik. Göreve geldiğimizde 250 seviyesinde olan mahalle parklarının bugün ulaştığı sayı 600’ler seviyesindedir. 2019’da 5 yeni park yapımı, 15 mevcut parkın tadilatını yapmakla birlikte 580 adet parkın da bakım ve onarımını gerçekleştireceğiz.”

Belediyenin ekonomisi güçlü

Başkan Tütüncü, konuşmasını “Ne yapması gerektiğini çok iyi bilen bir Kepez Belediyesi var. Ne şekilde hareket etmesi gerektiğini çok iyi bilen bir Kepez Belediyesi var. Mali planlamayı nasıl sürdürmesi gerektiğini bilen bir Kepez Belediyesi var. Bu nedenle piyasalardaki daralmadan etkilenmeyeceğiz. Bu şehre atmış olduğumuz ortak imzaların tamamı halkımızın yaşam standartlarını yükseltilirken, şehrimizde de kalıcı eserler olarak yerini aldı.”

Tütüncü’nün konuşmasının ardından 2019 bütçe taslağı oy birliği ile meclisten geçti.