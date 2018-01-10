Kepçenin üzerinde namazını kıldı! Gerekçesi anlaşılınca tebrik edildi

SAKARYA'DA bir kepçe operatörü yerin çamurlu olması sebebiyle namazını iş makinesinin üstüne çıkarak kıldı. Sakarya'da kepçe operatörü yaptığı hareketle taktir topladı.
VATANDAŞ GÖRDÜ VE ÇEKTİ
Kepçe operatörü yerin çamurlu olması sebebiyle namazını iş makinesinin üstüne çıkarak kıldı. Çevrede bulunan bir vatandaş iş makinesi üzerinde namaz kılan kepçe operatörünün fotoğrafını çekerek, sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşım sonrasında operatör, herkesin takdirini kazandı.
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